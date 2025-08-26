La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Imagen del riego de emergencia llevado a cabo la semana pasada. AYTO.

Nuevo riego de emergencia para los pinos centenarios de Churra que siguen en pie

El Consistorio moviliza casi 30.000 litros de agua este mes para garantizar la humedad que precisan estos ejemplares

LA VERDAD

Martes, 26 de agosto 2025, 00:10

Con motivo de las elevadas temperaturas de los últimos días, el Ayuntamiento de Murcia ha realizado un segundo riego de emergencia de los pinos centenarios de Churra en agosto, para preservar la conservación del arbolado monumental ante los efectos de la sequía por la falta de lluvias. El concejal de Planificación Urbanística, Huerta y Medio Ambiente, Antonio Navarro, aseguró que «estos riegos se están realizando cada mes para garantizar la suficiente humedad para la supervivencia de estos ejemplares, y se complementan con otras actuaciones dirigidas a su protección, como la endoterapia, para combatir a los insectos perforadores».

Para ello, se han movilizado tanto ayer como el pasado día 12 dos cubas de agua con unos 14.000 litros, cerca de 2.500 litros por ejemplar de pino piñonero, con el objetivo de «salvar unos árboles que forman parte de la identidad de Churra y El Puntal y a los que se les está sometiendo a riegos periódicos desde octubre de 2024», según apunta el edil del ramo. Huermur acusó recientemente al Consistorio de dejadez por «permitir la muerte» de 18 de los 26 ejemplares existentes.

