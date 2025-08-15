La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Una retroexcavadora trabaja en el sellado de la balsa minera San Cristobal I, en Mazarrón, este verano. CARM

Las obras estabilizan la balsa San Cristóbal I en Mazarrón

La impermeabilización de uno de los depósitos mineros más peligrosos continúa este verano, tras la fase de consolidación de la presa de lodos

Alberto Sánchez
José Alberto González

Alberto Sánchez y José Alberto González

Viernes, 15 de agosto 2025, 00:17

Los trabajos para sellar los antiguos vertederos mineros más problemáticos de la Región de Murcia continúan este verano en Mazarrón, con el proyecto de restauración ... de la balsa San Cristobal I, el último depósito peligroso sobre el que necesaria una intervención urgente en este municipio. Las máquinas ya han logrado estabilizar el talud que guarda los desechos de la minería mazarronera del pasado siglo. La actuación llevada a cabo hasta ahora ha logrado consolidar estructuralmente una de las presas de lodos más degradadas de la zona y reducir de forma significativa los riesgos de erosión, inestabilidad y posibles filtraciones contaminantes.

