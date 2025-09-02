Desarticulada una red de empresas ficticias que ofrecía contratos a extranjeros en la Región

LA VERDAD Martes, 2 de septiembre 2025, 14:07 Comenta Compartir

La Policía Nacional detuvo entre Almería y Murcia a un total de 45 personas, entre ellas un empresario agrícola almeriense, varios intermediarios y decenas de ciudadanos extranjeros, acusados de falsedad documental, fraude a la Seguridad Social, estafa y delitos contra los derechos de los trabajadores extranjeros. El cabecilla de la trama ofrecía contratos laborales ficticios y altas en la Seguridad Social a inmigrantes irregulares a cambio de importantes sumas de dinero con el objetivo de que pudieran regularizar su situación en España o acceder a prestaciones públicas.

Las investigaciones se iniciaron en diciembre de 2021 en Almería, a raíz de un informe de la Oficina Única de Extranjeros, que detectó un desproporcionado volumen de solicitudes vinculadas a una pequeña explotación agrícola. En Murcia, en octubre de 2022, se detectaron certificados falsificados de la misma empresa, lo que motivó la apertura de diligencias conjuntas entre el Grupo II de la Unidad contra las Redes de Inmigración Ilegal y Falsedades Documentales (UCRIF) de la Comisaría Provincial de Almería (Operación Jalapeño) y el Grupo IV de la UCRIF de la Jefatura Superior de Policía de Murcia (Operación Mirlo).

La trama ofrecía contratos ficticios a ciudadanos extranjeros, principalmente de origen marroquí, argelino, guineano, burkinés y senegalés, quienes pagaban entre 3.000 y 4.000 euros en efectivo. A través de estas simulaciones laborales, no solo lograban permisos de residencia y trabajo, sino que algunos llegaron a cobrar prestaciones indebidas del SEPE y del INSS gracias a cotizaciones generadas de forma fraudulenta. En Almería fueron arrestadas 26 personas, entre ellas el empresario español de 55 años que lideraba la organización y varios intermediarios marroquíes y argelinos, además de ciudadanos extranjeros que se beneficiaron del fraude. En Murcia se practicaron 19 detenciones adicionales, incluyendo a dos intermediarios y numerosos inmigrantes implicados en el uso de contratos falsos.

La investigación reveló que la empresa carecía de actividad real y había sido declarada «ficticia» tras una inspección laboral, confirmando que su único fin era lucrarse mediante la venta de contratos falsos. Los agentes de la Policía Nacional recabaron pruebas documentales, declaraciones de víctimas y testigos, así como reconocimientos fotográficos que permitieron identificar con precisión a todos los implicados. La operación se desarrolló en varias fases entre mayo y julio de 2025, con actuaciones en Almería y Murcia, y concluyó con la desarticulación de la red y la puesta a disposición judicial de todos los detenidos. Las diligencias han sido asumidas por el Juzgado de Instrucción número 5 de Almería y el Juzgado de Instrucción número 1 de Murcia. Los arrestados, algunos con antecedentes por hechos similares, han sido acusados de delitos de falsedad documental, estafa, fraude a la Seguridad Social y favorecimiento de la inmigración irregular.