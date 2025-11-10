Las depuradoras regionales atraen la atención de la Comisión Europea Expertos internacionales en tratamiento de aguas residuales se dan cita en la Comunidad para conocer estas plantas y su reutilización

El avanzado sistema de depuración de aguas residuales en la Región de Murcia ha atraído la atención del Grupo de Trabajo de Reutilización de Agua de la Comisión Europea, un foro de expertos y responsables de distintos países que se ha dado cita en la Comunidad este lunes y martes. La reunión, que congrega a 50 participantes –24 de ellos presenciales y 26 'online'–, cuenta con representantes de todos los estados miembro de la Unión Europea, junto a especialistas en gestión del agua procedentes de Hungría, Alemania, Eslovenia, Portugal, Croacia e Italia. Esta cita consolida la Región de Murcia como referente europeo en la gestión eficiente y la reutilización de agua.

Récord de aprovechamiento

Durante su estancia en la Región, el grupo está conociendo de primera mano el funcionamiento de las depuradoras y cómo los agricultores reutilizan más de 100 hectómetros cúbicos al año de agua regenerada en sus cultivos, un modelo de aprovechamiento integral de los recursos hídricos que ha permitido a la Región alcanzar cifras récord de reutilización.

La consejera de Agua, Sara Rubira, visitó con los expertos la depuradora de San Pedro del Pinatar, donde remarcó que «en la Región tratamos el 99% de las aguas urbanas y regeneramos el 98%, cifras que nos sitúan muy por encima de la media europea y de la española».