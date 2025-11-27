Denuncian que la Región de Murcia no garantiza el acceso a un tratamiento recomendado para pacientes con glioblastoma La asociación Astuce Spain lamenta que, pese a haberse incluido en la cartera de servicios comunes del SNS, hay comunidades que no ofrecen la terapia TTFields

E.P. Jueves, 27 de noviembre 2025, 13:45 Comenta Compartir

La Asociación de Pacientes de Tumores Cerebrales y del Sistema Nervioso Central (Astuce Spain) denuncia que, a pesar de la inclusión en la Cartera de Servicios Comunes del Sistema Nacional de Salud (SNS), la Región de Murcia, Galicia, Andalucía y Baleares aún no garantizan a los pacientes con glioblastoma el acceso al tratamiento TTFields, una terapia de campos eléctricos alternos para el tratamiento del glioblastoma de nuevo diagnóstico.

«Tres meses después de la resolución de la Dirección General de Cartera Común de Servicios del SNS y Farmacia, por la que se autorizaba la terapia de campos eléctricos alternos para el tratamiento de tumores, sometida a estudio de monitorización, vemos que hay pacientes que continúan exactamente en la misma situación mientras ven cómo su tiempo se agota», recuerda José Luis Mantas, presidente de ASTUCE Spain.

En el caso de Baleares recuerdan que había sido una de las comunidades más ágiles en poner en marcha la resolución del 14 de agosto, ya que allí está el primer paciente tratado con TTFields bajo las condiciones establecidas por el Gobierno. Se trata de un mallorquín de 54 años que, tras ser diagnosticado en marzo de este año, comenzó su tratamiento en septiembre. Sin embargo, «ahora nos encontramos con que, tras él, ningún otro paciente lo ha logrado, todos están a la espera de la aprobación por la gerencia de sus correspondientes hospitales sin motivo aparente», explica.

En cuanto a Andalucía, recuerda que desde la asociación se denunció la situación ya que han tenido conocimiento de que «los pacientes que seguían recibiendo largas, a la espera de un proceso administrativo que no llegaba, cuando precisamente lo que no tienen estos pacientes es tiempo». «Por eso alzamos la voz, y esto ha servido para que la administración andaluza haya empezado a agilizar el acceso», ha añadido.

El glioblastoma es el tumor cerebral más agresivo y con peor pronóstico. La mediana de supervivencia apenas alcanza los 14,6 meses con el tratamiento estándar actual (que combina cirugía, radioterapia y quimioterapia con temozolomida), un enfoque que no había variado en más de dos décadas, hasta la llegada de los TTFields a España en 2022. En los últimos años, estudios clínicos han demostrado que el uso de TTFields, un dispositivo que emite campos eléctricos para frenar la proliferación de las células cancerosas, puede prolongar significativamente la supervivencia cuando se combina con la quimioterapia de mantenimiento.

De hecho, explican desde Astuce que en países como Alemania, Francia, Japón o EEUU, esta terapia es el estándar de tratamiento, y tanto las guías internacionales (NCCN) como nacionales - incluyendo las de la Sociedad Española de Oncología Médica (SEOM) y el Grupo Español de Investigación en Neurooncología (GEINO)- recomiendan su incorporación como parte del estándar de tratamiento del glioblastoma de nuevo diagnóstico.

Para poder recibir la terapia con TTFields, además de cumplir con los criterios clínicos establecidos por el Ministerio, los pacientes deben estar recibiendo quimioterapia de mantenimiento. «Por ello insistimos en que no pueden esperar, porque puede que nos encontremos que haya pacientes que queden fuera de este tratamiento por un exceso de burocracia, al haber terminado sus ciclos de quimioterapia cuando tengan una respuesta de la administración», alerta Mantas.