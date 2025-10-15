Las deducciones autonómicas de la Renta ahorran 25 millones a 73.800 ciudadanos de la Región de Murcia

Un total de 73.841 contribuyentes se beneficiaron de las 20 deducciones que la Comunidad puso a disposición durante la campaña de la Renta 2024, ... lo que generó un ahorro global de 25,1 millones de euros. Así lo ha destacado este miércoles el consejero de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y Transformación Digital, Luis Alberto Marín, durante la presentación de la tercera edición de la Guía de Beneficios Fiscales que elabora la Agencia Tributaria de la Región de Murcia, acompañado de los representantes de la Asociación de Jóvenes Empresarios de la Región de Murcia (AJE).

Así, el ahorro derivado de las deducciones autonómicas se ha incrementado claramente respecto al ejercicio anterior. Exactamente, se ha incrementado un 21,8% respecto al ejercicio anterior, cuando se registró un ahorro de 20,6 millones de euros. Esta subida se explica en gran medida por el aumento en el número de deducciones, que pasó de 17 a 20, por su marcado carácter social y por las modificaciones introducidas en algunas de las ya existentes.

Es el caso de la deducción por vivienda habitual para los jóvenes, que modificó su límite de 35 a 40 años e hizo que el número de beneficiarios pase de 1.399 en la renta de 2024 a los 3.294 de este año. El ahorro experimenta también una importante subida, pasando de 211.639 euros a 593.105 euros. En cuanto a las deducciones que entraron en vigor en esta campaña de la renta, destaca por ejemplo la buena respuesta de la deducción por enseñanza de idiomas, a la que se han acogido casi 5.000 familias y que ha generado un ahorro de 402.440 euros.

Entre las que generaron un mayor ahorro, por otra parte, figuran la deducción para las mujeres trabajadoras, que benefició a 22,395 mujeres con un ahorro de 10,1 millones de euros; y la de gastos de material escolar y libros de texto, con 34.491 beneficiarios y un ahorro de 5 millones de euros.

La deducción por inversiones en instalación de recursos energéticos renovables registra también un importante incremento, pasando de 1,5 millones de euros a 3,2 millones tras su mejora y ampliación. Marín avanzó estos datos acompañado de la presidenta de AJE en la Región, Almudena Abellán, a quien expuso algunas de las deducciones específicas que se pueden aplicar los jóvenes.

Entre ellas figuran, por ejemplo, la deducción por la compra o alquiler de la primera vivienda para los menores de40 años; la deducción por nacimiento o adopción; la deducción por el cuidado de descendientes o la que se pueden aplicar las madres trabajadoras.

Además, en la Comunidad existen otros beneficios fiscales para el colectivo de los jóvenes como los tipos reducidos en tributos como el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados.

Novedades para 2026

El documento presentado este miércoles contiene también las 27 deducciones con las que contarán los ciudadanos de la Región de Murcia para la campaña de la Renta del próximo año, y en la que se liquidará el ejercicio 2025. A las 20 deducciones ya disponibles en este 2025 se suman otras siete que fueron aprobadas en el proyecto de Presupuestos Generales de la Comunidad 2025 (y que se podrán aplicar ya en la campaña de la Renta 2026). Se trata, en concreto, de siete deducciones que mantienen el carácter social y el apoyo a las familias, clases medias y rentas más desfavorecidas. Entre estas nuevas deducciones destacan las dirigidas a la compra de cristales graduados o lentes de contacto; ala realización de ejercicio físico y la práctica deportiva o los gastos de servicios veterinarios.

También se incluyen las deducciones por la compra de vehículos eléctricos y por la instalación de puntos de recarga; una deducción por el cuidado de personas afectadas por enfermedades raras y una última deducción que cubre las inversiones realizadas en entidades de economía social.

El consejero de Hacienda subraya que estas medidas de moderación fiscal «no solo están ayudando a las familias, sino que están haciendo de la Región de Murcia uno de los motores fiscales a nivel nacional.