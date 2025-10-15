La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

El consejero Marín, en el centro, junto a la concejala del Ayuntamiento de Murcia, Mercedes Bernabé, a su derecha, y miembros de AJE, en la presentación de la guía. CARM

Las deducciones autonómicas de la Renta ahorran 25 millones a 73.800 ciudadanos de la Región de Murcia

El consejero de Economía y Hacienda ha presentado este miércoles la nueva Guía de Beneficios Fiscales a los jóvenes empresarios y ha destacado los apoyos específicos para este colectivo

Zenón Guillén

Zenón Guillén

Miércoles, 15 de octubre 2025, 14:16

Comenta

Un total de 73.841 contribuyentes se beneficiaron de las 20 deducciones que la Comunidad puso a disposición durante la campaña de la Renta 2024, ... lo que generó un ahorro global de 25,1 millones de euros. Así lo ha destacado este miércoles el consejero de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y Transformación Digital, Luis Alberto Marín, durante la presentación de la tercera edición de la Guía de Beneficios Fiscales que elabora la Agencia Tributaria de la Región de Murcia, acompañado de los representantes de la Asociación de Jóvenes Empresarios de la Región de Murcia (AJE).

