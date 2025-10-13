La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Proxima apertura de un Decathlon en las oficinas de Caixabank. José Luis Ros Caval / AGM

Decathlon abre proceso de selección para su nueva tienda en el centro de Murcia

La compañía busca incorporar perfiles apasionados por el deporte para la apertura de su próxima tienda, prevista para noviembre

LA VERDAD

Lunes, 13 de octubre 2025, 12:27

Comenta

Decathlon, la marca deportiva multiespecialista, lanza una nueva campaña de contratación con motivo de la apertura de su nueva tienda en pleno centro de Murcia prevista para el próximo mes de noviembre. En total, la compañía busca incorporar a 25 vendedores y vendedoras apasionados por el deporte capaces de ofrecer un servicio cercano, adaptado a las necesidades de cada cliente.

Decathlon ofrece un entorno de trabajo dinámico en el que los colaboradores pueden asumir responsabilidades desde el primer día, tomar decisiones y desarrollarse profesionalmente. Además, Decathlon promueve la formación y la promoción interna, fomentando que cada persona amplíe sus conocimientos, potencie sus habilidades y construya su propio camino dentro de la empresa.

Las personas interesadas en formar parte de esta nueva aventura profesional pueden consultar las vacantes y enviar su candidatura a través del portal de empleo de la compañía. Se trata de una oportunidad ideal para quienes sienten el deporte como una forma de vida y quieren convertir esa pasión en su profesión.

Rocío Sánchez, directora de Decathlon en Murcia Salzillo, comentó “Estamos muy ilusionados con la aventura que supone abrir una nueva tienda y crear un nuevo equipo. Para nosotros es fundamental que los nuevos colaboradores deseen formar parte de una cultura centrada en las personas y en valores como la vitalidad, la responsabilidad, la generosidad y la autenticidad. Por ello, buscamos perfiles diversos, comprometidos y apasionados, que quieran crecer con nosotros y ofrecer la mejor experiencia a nuestros clientes deportistas”.

Publicidad

Publicidad

Top 50
  1. 1 Declaran no potable el agua del grifo de varios municipios de la Región de Murcia tras la dana
  2. 2 Fallece un hombre de 72 años en Murcia cuando circulaba en bicicleta
  3. 3 Estos son los puntos para recoger agua potable en los municipios de la Región de Murcia afectados por el corte
  4. 4

    Cinco puntos negros del tráfico en Murcia (y cinco soluciones que propone el Ayuntamiento)
  5. 5 El agua potable tardará varios días en regresar a los municipios de la Región de Murcia afectados por la dana
  6. 6 Continúan las lluvias y tormentas este lunes en la Región de Murcia
  7. 7 Un fallecido y un herido grave tras un atropello en Lorca
  8. 8

    El Miteco tiene por delante más de veinte obras contra las inundaciones en la Región de Murcia por 814 millones euros
  9. 9 Los detenidos por el tiroteo en una discoteca de Alcantarilla «entraron con una pistola y una catana porque un portero los echó»
  10. 10 Sueldazo ONCE: Comprobar resultados del sorteo del domingo 12 de octubre de 2025

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad Decathlon abre proceso de selección para su nueva tienda en el centro de Murcia

Decathlon abre proceso de selección para su nueva tienda en el centro de Murcia