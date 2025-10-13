Decathlon abre proceso de selección para su nueva tienda en el centro de Murcia La compañía busca incorporar perfiles apasionados por el deporte para la apertura de su próxima tienda, prevista para noviembre

LA VERDAD Lunes, 13 de octubre 2025, 12:27 Comenta Compartir

Decathlon, la marca deportiva multiespecialista, lanza una nueva campaña de contratación con motivo de la apertura de su nueva tienda en pleno centro de Murcia prevista para el próximo mes de noviembre. En total, la compañía busca incorporar a 25 vendedores y vendedoras apasionados por el deporte capaces de ofrecer un servicio cercano, adaptado a las necesidades de cada cliente.

Decathlon ofrece un entorno de trabajo dinámico en el que los colaboradores pueden asumir responsabilidades desde el primer día, tomar decisiones y desarrollarse profesionalmente. Además, Decathlon promueve la formación y la promoción interna, fomentando que cada persona amplíe sus conocimientos, potencie sus habilidades y construya su propio camino dentro de la empresa.

Las personas interesadas en formar parte de esta nueva aventura profesional pueden consultar las vacantes y enviar su candidatura a través del portal de empleo de la compañía. Se trata de una oportunidad ideal para quienes sienten el deporte como una forma de vida y quieren convertir esa pasión en su profesión.

Rocío Sánchez, directora de Decathlon en Murcia Salzillo, comentó “Estamos muy ilusionados con la aventura que supone abrir una nueva tienda y crear un nuevo equipo. Para nosotros es fundamental que los nuevos colaboradores deseen formar parte de una cultura centrada en las personas y en valores como la vitalidad, la responsabilidad, la generosidad y la autenticidad. Por ello, buscamos perfiles diversos, comprometidos y apasionados, que quieran crecer con nosotros y ofrecer la mejor experiencia a nuestros clientes deportistas”.