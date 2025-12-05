La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Samuel Baixauli, en las inmediaciones de la Facultad de Economía y Empresa de la UMU. Guillermo Carrión / AGM

El decano de Economía, Samuel Baixauli, primero en confirmar su candidatura a rector de la UMU

El aspirante ha enviado un correo a la comunidad universitaria anunciando su decisión, aunque esperará a conocer el calendario de los comicios para mostrar su proyecto y a su equipo

Alberto Sánchez

Alberto Sánchez

Viernes, 5 de diciembre 2025, 18:04

El decano de la Facultad de Economía y Empresa de la Universidad de Murcia, Juan Samuel Baixauli Soler, ha sido el primer miembro de la ... comunidad universitaria en confirmar oficialmente su candidatura a ocupar el puesto de rector cuando venza el actual mandato de José Luján. Las próximas elecciones ya tienen a su primer aspirante, tras enviar Baixauli un correo interno este viernes a toda la institución académica comunicando su decisión.

