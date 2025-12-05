El decano de Economía, Samuel Baixauli, primero en confirmar su candidatura a rector de la UMU

El decano de la Facultad de Economía y Empresa de la Universidad de Murcia, Juan Samuel Baixauli Soler, ha sido el primer miembro de la ... comunidad universitaria en confirmar oficialmente su candidatura a ocupar el puesto de rector cuando venza el actual mandato de José Luján. Las próximas elecciones ya tienen a su primer aspirante, tras enviar Baixauli un correo interno este viernes a toda la institución académica comunicando su decisión.

En la misiva, el decano recuerda que en los siguientes días dejará de ser el responsable de la Facultad de Económicas, «una responsabilidad que he tenido el honor de asumir durante los últimos ocho años», y se centrará en la carrera para hacerse con el rectorado. Baixauli liderará así la conocida como candidatura 'de los decanos' en la UMU, aunque esperará a la publicación del calendario oficial de los comicios universitarios para mostrar las caras de quienes le acompañarán en su equipo.

«Mi propósito es que este proceso no solo sirva para preparar una candidatura, sino también para reflexionar conjuntamente sobre el futuro de nuestra institución», señaló en el correo, donde expuso que su intención es «poner mi experiencia y dedicación al servicio de la Universidad de Murcia [...] y contribuir a su futuro institucional desde una perspectiva abierta, plural y constructiva». Baixauli es miembro del Consejo de Gobierno de la UMU desde hace 16 años.