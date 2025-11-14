Cumbre regional para ilusionar al capital inversor con el talento emprendedor

Benito Maestre Viernes, 14 de noviembre 2025, 21:24 Compartir

Waykup, el foro de inversores y 'startup' de la Región de Murcia, reunió esta semana a unas 400 personas en la capital con una misión doble y, al mismo tiempo, un objetivo compartido. En el Edificio Anexo al Víctor Villegas, se concitó un buen puñado de emprendedores, principalmente de la Región de Murcia y también de otros puntos de España y el extranjero, como Corea y Finlandia. Desprendieron ilusión, dinamismo e interés por dar a conocer sus propuestas emergentes a los más de 110 agentes inversores privados y fondos de capital riesgo que acudieron a descubrir tecnologías innovadoras y disruptivas. Se trasladaron desde diez países diferentes, como EE UU, Catar, Francia o Letonia, convirtiendo esta quinta edición en la más internacional de la seria histórica.

El encuentro, organizado por el Instituto de Fomento de la Región de Murcia (Info) y cofinanciado con los fondos Feder, destacó por el número y la frecuencia de reuniones que ambas partes mantuvieron a lo largo de ayer y el pasado jueves. La predisposición era mutua, así como la sensación de que esta primera toma de contacto pudiera significar el principio de un largo viaje profesional.

«Waykup nació para fomentar las 'startups' regionales», apostilló la consejera Empresa, Empleo y Economía Social, Marisa López Aragón, en la jornada inaugural, donde subrayó que «Murcia está en el mapa mundial del emprendimiento tecnológico». Aprovechó la visita para anunciar la apertura de una nueva convocatoria de ayudas dotada con un millón de euros para facilitar la entrada de capital privado en 'startups' regionales. Las solicitudes pueden presentarse en la sede electrónica del Info, hasta el 31 de diciembre del 2026.

Con una estructura bien definida, el foro contó con tres espacios estratégicos: un escenario para las ponencias y ronda de pitches, una zona de expositores con 67 'startups', y un espacio de entrevistas bilaterales donde se llevaron a cabo unas 790 reuniones previamente agendadas. La mayoría de estas charlas se mantuvieron en español, aunque también se habló en inglés y francés.

Actividad frenética

Muy concurrido estuvo el espacio expositor donde los 'startups' mostraron sus tecnologías a inversores y otros emprendedores. Es el caso de Inbentus, especializada en el diseño y fabricación de equipamiento médico de alta tecnología, que lleva participando en Waykup desde la primera edición. «Es un encuentro en el que tenemos que estar para hablar cara a cara con los potenciales inversores, porque liderar una 'startup' de tecnología médica es intensiva en capital», recalcó Antonio Alarcón, cofundador y director de Regulatorio. Con presencia en diez países, la empresa está en una ronda de 5,5 millones de euros para expandirse: «No tengo duda de que se materializará en 2026», aseveró.

En apenas dos meses desde su lanzamiento al mercado, Leeón, la plataforma que mide la comprensión, cantidad y calidad lectora de los escolares, ya ayuda a más 6.800 alumnos de más de 30 colegios de España. Faustino Fernández, CEO de la compañía, valoró la buena acogida por parte de los maestros de Primaria, así como los 200.000 euros ya cerrados de la ronda de financiación de 300.000 puesta en marcha.

Establecer sinergias

Waykup enriqueció la red expositora con 'startups' nacionales e internacionales. Desde la vecina Alicante, Lucía Bort presentó la consultoría de ciberseguridad INTK, que presta protección a pymes y grandes empresas de España y México. «La ciberseguridad es un servicio transversal y necesario, dado que las amenazas a través de internet van en aumento», justifió la CEO, añadiendo que «el ecosistema empresarial de la Región de Murcia es superinteresante y potente». También puso en valor el propósito del foro como puente para generar colaboraciones y contactar con inversores.

Una visión que compartieron Emilio Planelles y Silvia Lai, confundadores de Moaflip, un marketplace de compraventa de negocios 'online' validados para que las operaciones sean seguras, ágiles y transparentes. Participaron por vez primera en Waykup con la convicción de entrar en el mapa de los inversores, porque «queremos que nuestra empresa sea internacional», aseguraron. «Prefiero tener el 20% de una empresa que vale millones que no el 100% de otra que no vale nada; hay veces que es mejor ser cola de león que cabeza de ratón», explicó Planelles.

Poder de atracción

Con ritmo frenético, tono dialogante y escucha activa, el capital inversor desplegado en Waykup fue encadenando prácticamente un encuentro con otro, bien fueran con emprendedores o compañeros de profesión. Buena parte de este grupo era de origen nacional, aunque también acudió un número generoso de una decena de países, como EE UU, Catar, Emiratos Árabes, Arabia Saudí, Finlandia, Noruega, Francia, Lituania y Reino Unido.

«El ecosistema de 'startups' de la Región de Murcia me ha sorprendido gratamente. Hay una cultura empresarial potente y las compañías están bien enfocadas y con objetivos muy claros», describió Tom Horsey, managing partner de Eoniq.fund. Con la máxima de «invertir solo en proyectos en los que podemos aportar valor», centró su búsqueda en negocios en fase semilla. «Nuestro ticket de inversión inicial es de 100.000 euros, pero tenemos capacidad de meter hasta dos millones de euros por cada empresa», adelantó, antes de agradecer la «calidad» de todos los asistentes como condición sine qua non para favorecer el 'match' entre ambas partes.

Edgardo da Fonseca, presidente de Sophia Business Angels, viajó desde Francia hasta Murcia por vez primera para participar en Waykup, donde se sorprendió de la proyección internacional del evento y del dinamismo de los emprendedores. «Hay que buscar los proyectos de alto potencial que son los que van a traer un retorno significativo de la inversión», comentó, agregando que su cometido es ayudar a las 'startups' a levantar capital, buscar coinversión, mejorar su posicionamiento comercial y expandirlas a nivel global.

Una misión en línea con la de Roberto Ranera, socio fundador de BeAble Capital, cuyo radar estuvo acotado a tecnologías con aplicación en el mundo industrial. «Estamos encantados de participar en aquellas con potencial de crecimiento alto y que encajan con nuestros criterios», afirmó, para a continuación definirse como «flexibles a la hora de invertir, nos gusta coinvertir; las propias compañías valoran tener inversores de diferentes tipos». Esta gestora de capital privado forma parte de tres 'startups' expuestas en el foro, entre ellas la murciana Inbentus: «En el ADN de los emprendedores de la Región está el salir al extranjero sin miedo», manifestó.

«Lo que nos ha traído hasta aquí es dar una visión global a las 'startups' y que ataquen otros mercados más escalables y necesarios», pronunció José Miguel Marquina, presidente de Bernardo de Gálvez Business Club, quien vino directamente desde Miami para recomendar Estados Unidos como destino interesante para las tecnologías innovadoras. «Hay que desenroscarse la boina y abrir el cerebro a otras dimensiones», compartió en clara referencia a cumplir el sueño americano que él mismo ya ha hecho realidad. Cruzó el charco hace 25 años con 1.500 dólares en su bolsillo, y ahora tiene hasta un barco atracado en el muelle de su vivienda.

«Estamos buscando tecnología 'fintech' y 'proptech', principalmente», aclaró. Adicionalmente, echó el ojo a la 'startup' murciana Intecc I+D+i, la primera 'app' del mundo que valora y prescribe ejercicio con algoritmos científicos. «Tiene un producto sencillo de utilizar para un asunto tan complicado de analizar; puede ser interesante en EE UU», vaticinó Marquina.

«Es una alegría», expresó Julián Aguilera, CEO de Intecc, al conocer la proposición. La compañía, con 15 años de trayectoria, está estructurada como un ecosistema con tres campos relacionados con la salud: Formación, Training Center e I+D+i. Esta última es una aplicación que en sus 11 meses en el mercado tiene un 99,6% de retención de clientes, mayoritariamente fisioterapeutas y entrenadores. Su propuesta de valor realiza tres valoraciones; de ellas, la más original consiste en pasar un 'smartphone' por la columna para realizar un diagnóstico de los tres segmentos, generando las orientaciones clínicas para mejorar la salud. También valora la postura y el estado físico. En la actualidad, se ha convertido en una herramienta útil en España, Europa, México y Catar, entre otros.

Premios a los calcetines biomecánicos y la 'app' de cuentos personalizados La quinta edición de Waykup volvió a premiar a dos 'startups' que destacaron por sus propuestas de valor. Durante las dos jornadas, los emprendedores participaron en una competición de pitches, en la que presentaron de manera breve, concisa y directa sus tecnologías ante un público integrado por otros profesionales e inversores. La convocatoria incluía dos modalidades: una para los proyectos en fase semilla (en inglés, 'Seed') y otra para los de en fase de crecimiento ('Growth'). El director del Info, Joaquín Gómez, y la directora de CRC en Murcia, Marisol Teruel, entregaron dos cheques (cada uno de 3.000 euros) y trofeos en formato NFT, de Leverade, a Irene Núñez, CEO de MiniTales, 'app' de cuentos infantiles personalizados (modalidad 'Seed'), y a David Lucas, CEO de Podoks, marca de calcetines biomecánicos que mejora la pisada, reducen el impacto y evitan las sobrecargas ('Growth'). «Ha sido mi primer pitch en público», admitió Núñez, mientras que Lucas afirmó que este reconocimiento «crea conciencia sobre la importancia del pie».

