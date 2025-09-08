La cumbre de la economía social de Murcia reúne a una vicepresidenta de la Comisión Europea y ocho ministros de la UE

La vicepresidenta de la Comisión Europea (CE) y comisaria de Capacidades, Educación, Empleo de Calidad y Derechos Sociales, la rumana Roxana Mînzatu; ministros de Austria, ... Francia, Rumanía, Eslovenia, Bulgaria, Chipre, Polonia y España; así como representantes de una veintena de gobiernos europeos y del Mediterráneo Sur se darán cita en la Región de Murcia la próxima semana en el Auditorio y Centro de Congresos Víctor Villegas para asistir a la primera Cumbre Europea de la Economía Social, el principal acto organizado con motivo de la Capitalidad Española de la Economía Social que ostenta Murcia en este año 2025.

Una cumbre en la que se analizará el grado de ejecución del Plan de Acción de Economía Social aprobado por la Comisión Europea en 2021, que abarca hasta 2030, así como los planes inversión para los próximos años y la apuesta que los respectivos gobiernos de Europa y el Mediterráneo Sur están realizando por este sector, según explicó el presidente de la Confederación Empresarial Española de la Economía Social (CEPES), el murciano Juan Antonio Pedreño, quien presentó el programa de la cumbre este lunes junto a la consejera de Empresa, Empleo y Economía Social, Marisa López Aragón, y la concejala de Gobierno Abierto, Promoción Económica y Empleo del Ayuntamiento de Murcia, Mercedes Bernabé.

Pedreño informó de que la cumbre contará con más de un centenar de ponentes y alrededor de 600 asistentes. De hecho, los hoteles de Murcia cuentan ya con 320 reservas de habitaciones para la próxima semana. López Aragón destacó que se trata de «un hito histórico» para la Región de Murcia, semejante a la reunión informal de ministros europeos que tuvo lugar en la capital en septiembre de 2023 con motivo de la Presidencia Española de la Unión Europea.

Las autoridades llegarán a Murcia el próximo lunes 15 de septiembre, cuando tendrá lugar la recepción oficial. El martes 16, pese a ser festivo en la capital por la Romería de la Fuensanta, se inician las actividades con la reunión del Intergrupo del Parlamento Europeo para la economía social, que se reúne por primera vez fuera de la Eurocámara. Esta contará con dos mesas redondas, en las que participarán eurodiputados como el esloveno Branislav Ondrus y la española Maravillas Abadía, entre otros.

Tras un almuerzo, el martes visitará varias empresas de economía social de la Región de Murcia, como la farmacéutica Hefame en Santomera; la comunidad energética La Solar, en Bullas; Alimer, en Lorca; la cooperativa de enseñanza Los Olivos de Molina de Segura y la sociedad laboral de economía circular Sustratos del Sureste, en Alhama de Murcia.

El miércoles, día grande

El miércoles 17 será «el día grande» de la cumbre, en palabras de Juan Antonio Pedreño, y se iniciarán con una bienvenida a cargo de la secretaria de Estado de Economía Social, Amparo Merino; el presidente de la Comunidad, Fernando López Miras; y el alcalde de Murcia, José Ballesta. Seguidamente tendrán lugar tres paneles, en uno de los cuales participará López Miras, en calidad de vicepresidente del Comité de las Regiones, y la socialista Idoia Mendía, vicepresidenta del Integrupo de Economía Social del Parlamento Europeo. En este panel, se debatirá el grado de ejecución del Plan de Acción de Economía Social, mientras que la segunda mesa versará sobre los objetivos de futuro de la CE sobre este sector.

El tercer panel es el que contará con la comisaria europea de Capacidades, Educación, Empleo de Calidad y Derechos Sociales, Roxana Mînzatu («quien ha modificado su agenda para venir a esta cumbre», apuntó Pedreño) y los ministros de Austria, Francia, Rumanía, Eslovenia, Bulgaria, Chipre y Polonia, así como la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social del Gobierno de España, Yolanda Díaz.

El Auditorio acogerá el mismo miércoles la entrega de los Premios Europeos de la Economía Social. Asimismo, acogerá la reunión de todos los directores generales de Economía Social de las comunidades autónomas con el ministerio de Trabajo.

Del mismo modo, el programa incluye, el jueves 18, el taller práctico sobre economía social en el Mediterráneo Sur, con representantes de los gobiernos de Mauritania, Marruecos, Palestina, Túñez, Líbano y Turquía. El jueves se celebra también el Día de las Empresas de Inserción, así como la reactivación del llamado Comité de Seguimiento de Luxemburgo, donde habrá representantes de alto nivel de países como Bélgica, República Checa, Francia, Irlanda, Italia, Luxemburgo, Polonia, Eslovaquia y España. La jornada de clausura, el viernes 19 estará dedicada a analizar el papel de la mujer en la empresa.

Tanto Pedreño como Marisa López Aragón y Mercedes Bernabé destacaron la importancia para Murcia de este evento, que servirá para que la ciudad sea «un escaparate» para toda la Unión Europea. La Región es una de las comunidades autónomas a la cabeza en economía social, con un total de 2.500 empresas de este tipo, lo que supone el 10% del total nacional y emplean a 100.000 trabajadores. Recientemente se firmó el VI Pacto de la Economía Social, que contempla una inversión de 55 millones de euros en varios años para el desarrollo de más de un centenar de acciones.