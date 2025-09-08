La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

La rueda de prensa este lunes ofrecida por la consejera de Empresa, Empleo y Economía Social, Marisa López Aragón CARM

La cumbre de la economía social de Murcia reúne a una vicepresidenta de la Comisión Europea y ocho ministros de la UE

El Auditorio Víctor Villegas acoge del 15 al 19 de septiembre este evento que contará con la presencia de representantes de más de veinte gobiernos del continente europeo y el Mediterráneo Sur

David Gómez

David Gómez

Lunes, 8 de septiembre 2025, 12:28

La vicepresidenta de la Comisión Europea (CE) y comisaria de Capacidades, Educación, Empleo de Calidad y Derechos Sociales, la rumana Roxana Mînzatu; ministros de Austria, ... Francia, Rumanía, Eslovenia, Bulgaria, Chipre, Polonia y España; así como representantes de una veintena de gobiernos europeos y del Mediterráneo Sur se darán cita en la Región de Murcia la próxima semana en el Auditorio y Centro de Congresos Víctor Villegas para asistir a la primera Cumbre Europea de la Economía Social, el principal acto organizado con motivo de la Capitalidad Española de la Economía Social que ostenta Murcia en este año 2025.

