Restos de los diques instalados en Puerto Mayor, en La Manga, en una imagen de archivo. Antonio Gil / AGM

Cuenta atrás para el desmantelamiento de la dársena de Puerto Mayor, en La Manga del Mar Menor

El Consejo de Ministros aprueba este martes la licitación de las obras por 27,5 millones de euros de fondos propios

Alberto Sánchez

Alberto Sánchez

Martes, 21 de octubre 2025, 12:02

Comenta

La dársena de Puerto Mayor, en La Manga del Mar Menor, tiene los días contados. El esqueleto de lo que iba a ser una gran ... área portuaria y comercial en mitad de la estrecha franja urbanizada será desmantelado con una inversión de 27,5 millones de euros. El Consejo de Ministros aprueba este martes la licitación de las obras, que tendrán un plazo de duración de año y medio. Con la retirada de las tablestacas también se extraerán 45.000 metros cúbicos de metales pesados, la tareas más compleja de la inminente restauración.

