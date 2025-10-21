Cuenta atrás para el desmantelamiento de la dársena de Puerto Mayor, en La Manga del Mar Menor

La dársena de Puerto Mayor, en La Manga del Mar Menor, tiene los días contados. El esqueleto de lo que iba a ser una gran ... área portuaria y comercial en mitad de la estrecha franja urbanizada será desmantelado con una inversión de 27,5 millones de euros. El Consejo de Ministros aprueba este martes la licitación de las obras, que tendrán un plazo de duración de año y medio. Con la retirada de las tablestacas también se extraerán 45.000 metros cúbicos de metales pesados, la tareas más compleja de la inminente restauración.

El delegado del Gobierno, Francisco Lucas, anunció esta licitación tras la reunión de la Comisión de Asistencia al Delegado, donde han participado Francisca Baraza, comisionada del Ciclo del Agua y Restauración de Ecosistemas del Ministerio para la Transición Ecológica, y Daniel Caballero, jefe de la Demarcación de Costas de Murcia. Caballero avanzó que el desmantelamiento no implicará dragados submarinos y para los rellenos que conformarán la futura línea de costa se emplearán arenas limpias de la misma zona. El espigón norte se mantendrá para frenar las corrientes marinas en el canal del Estacio, pero el dique al sur de Puerto Mayor se cortará 200 metros de longitud, ya que presenta un «mal estado».

«Se eliminan todas las tablestacas, que se encuentran en un estado de oxidación bastante elevado, como consecuencia del contacto con el aire y el agua salada», detalló el responsable de Costas. La restauración de Puerto Mayor está incluida en el Marco de Actuaciones Prioritarias para la Recuperación del Mar Menor del Miteco, pero en esta ocasión no se emplearán fondos de recuperación europeos Next Generation, sino dinero propio del Ministerio que cuya partida ya está reservado, según aseguró Caballero. No ofreció, sin embargo, plazos para el inicio de las obras ni su conclusión, una cronología sujeta al proceso de licitación y adjudicación que comienza ahora.

El área de Puerto Mayor lleva cerrada al uso público desde los años 70, cuando la empresa del promotor Tomás Maestre logró la concesión. Tras un largo litigio judicial, en 2021 se aprobó la reversión del terreno a manos del Estado para ejecutar de forma subsidiaria los trabajos de recuperación de la caleta. Caballero afirmó que se construirán 60.000 metros cuadrados de pasarelas para recuperar la actividad pública en la zona, se instalarán sistemas dunares para evitar la degradación de las mismas y se plantarán en el fondo marino injertos de Posidonia oceanica.

Lucas le pide a Miras que ejerza sus competencias

El delegado Francisco Lucas aprovechó el anuncio de la licitación para reclamar al presidente regional Fernando López Miras que ejerza sus competencias en la protección del medio ambiente y el ordenamiento urbanístico. «Puerto Mayor es uno de los ejemplos más claros del modelo agotado y fracasado del Partido Popular en la Región de Murcia», subrayó el también secretario general del PSRM. «El Gobierno regional pretendía ocupar una de las pocas zonas de La Manga que quedaba en estado natural, destrozando un espacio de un gran valor medioambiental», incidió Lucas, que puso de relieve ese «rescate» del espacio que acometerá el Miteco.

La recuperación del Mar Menor y de los espacios naturales de La Manga «es uno de los grandes desafíos que tenemos», comentó el delegado, que pidió a Miras que «cumpla con sus competencias» y apruebe el Plan de Ordenación Territorial de la Cuencas Vertiente al Mar Menor.