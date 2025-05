Cuatro grandes presas blindarán las vegas murciana y alicantina contra las inundaciones

La dana de 2019 reveló la falta de gestión del riesgo de inundaciones en el tramo central y final del río Segura. El cauce ... principal de la demarcación hidrográfica levantina se alimentó de las avenidas registradas en varios afluentes y ramblas ubicadas a lo largo de la Vega Media de la Región de Murcia, y cuyas cuencas ocupan una gran extensión donde se produjeron precipitaciones extremas en septiembre de aquel año. Al margen del agua caída, la ausencia de infraestructuras de gran calado que pudieran retrasar los picos de crecida en el Segura mostraron la vulnerabilidad de un territorio ante sucesos como este.

Seis años después, el Ministerio para la Transición Ecológica está avanzando en los trámites administrativos de cuatro grandes presas que la Confederación Hidrográfica del Segura quiere construir en ramblas de Murcia, Abanilla y Molina de Segura. Los proyectos están hechos, a falta de definir el diseño final y superar la evaluación ambiental. Estas cuatro obras hidráulicas, que serían capaces de retener más de 20 hectómetros cúbicos de agua con arrastres, son clave en la laminación de avenidas desde Archena hasta Molina de Segura, Murcia y sus pedanías, y Beniel.

Sin embargo, estas presas no tienen como principal objetivo controlar más y mejor las subidas repentinas de los caudales en la Región que desembocan en el Segura, sino sus efectos en el sur de Alicante. Y es que estas obras forman parte del Plan Director para la disminución del riesgo de inundaciones de la Vega Baja del Segura. Nacieron de un encargo hecho por la CHS a la Universidad Politécnica de Valencia para que determinara qué infraestructuras eran necesarias aguas arriba de Orihuela y municipios limítrofes, y cuáles tenían más urgencia.

Estas obras, según la planificación de la CHS, preceden a la construcción de la presa de Tabala en Murcia, pero el retraso que sufre el proyecto hace suponer que las cuatro nuevas infraestructuras no estarán hasta dentro de varios años. La finalización de los documentos el pasado mes de febrero y su entrada en el Ministerio para el estudio ambiental obedece, en parte, a las prisas que muchas administraciones se han dado tras la dana de Valencia, un acontecimiento trágico que se nombra en estos papeles.

Las obras de laminación, incluso, han tenido que ser actualizadas para tener en cuenta los efectos sobre el Segura de otros proyectos aún pendientes, como el Colector Norte de la ciudad de Murcia, cuyo diseño también ha generado críticas. La Confederación, consultada por este periódico, no ha concretado el cronograma de las obras ni cuándo estarían listas. Tampoco ha dado detalles de la tramitación actual.

Presa del Tinajón La única obra al norte de la ciudad de Murcia

La presa prevista entre los municipios de Ulea y Molina de Segura, cerca de la autovía A-30, tiene como objetivo «laminar la avenida y retrasar la posible contribución de la cuenca de la rambla de Carrizalejo o Tinajón al río Segura, reduciendo y retrasando así el caudal de pico registrado en Murcia y en cabecera de la Vega Baja, el cual ha de permitir la entrada al Segura de la red de pluviales de Murcia y del futuro Colector Norte», explica el proyecto de la CHS.

Todas las presas previstas ya fueron planteadas en el Plan de Defensa contra inundaciones de 1987, «y su eficacia quedó igualmente demostrada durante las inundaciones acontecidas en septiembre de 2019». Las riadas en la rambla del Tinajón son simultáneas a las de la rambla Salada en Santomera y la rambla de Abanilla, cauces donde interfieren el embalse y otras futuras presas proyectadas por la Confederación. Esto es porque el nacimiento de estas cuencas se encuentra en la sierra de la Pila y su entorno. «Esta es la única infraestructura propuesta aguas arriba de la ciudad de Murcia y, por tanto, beneficia no sólo a la Vega Baja, sino también a dicha capital».

Esta infraestructura, al igual que el resto, tendrá un desagüe de fondo sin compuertas y permanentemente abierto, de tal forma que podrá aprovechar para la laminación de avenidas todo el volumen del embalse. «Se dispone, además, un aliviadero de superficie que permitirá evacuar las avenidas extraordinarias sin riesgo para la presa».

Las aportaciones de las avenidas serán almacenadas total o parcialmente por el embalse y serán evacuadas lentamente por el desagüe de fondo, reduciéndose así la punta de la avenida en el Segura.

Presa de Balonga Aminorar la fuerza de la rambla de Abanilla

Abanilla concentrará la mitad de los proyectos para aminorar las inundaciones aguas abajo en Alicante y la huerta de Murcia. La rambla de Balonga está catalogada como «área de riesgo potencial significativo» y su extensión abarca desde el pie de monte de la sierra de Quibas, cruzando la carretera Fortuna-Pinoso, hasta desembocar a la altura de Ricabacica, en el río Chícamo, y posteriormente en la rambla de Abanilla.

En este caso, las obras en este municipio pretenden evitar que Orihuela y los pueblos colindantes se vuelvan a ver gravemente afectados por el desbordamiento de la rambla de Abanilla. «Ante estas situaciones, resulta obvia la necesidad de actuar sobre los cauces que permiten laminar las avenidas y retrasar la posible contribución, en este caso, de la cuenca de la rambla de Abanilla, con el fin de limitar, en la medida de lo posible, estos desbordamientos».

Presa de Chícamo Mejor aprovechamiento del cauce de Abanilla

Misma situación ocurriría con esta presa, ya que el fin es retrasar y controlar mejor los caudales que circulan por la rambla de Abanilla, donde desemboca el río Chícamo. «El objetivo de esta presa no es tanto retener un volumen importante de agua, sino retrasar el pico de la cuenca más inmediata al norte de las montañas y hasta La Algüeña, para evitar que su pico se superponga con el originado aguas abajo de las sierras de la Pila, Fortuna, etc». De este modo, se logra un mejor aprovechamiento del encauzamiento de la rambla de Abanilla en Orihuela y del canal del postrasvase al embalse de Santomera.

Presa del Garruchal Variante de la carretera del puerto y un corredor verde

La presa en el puerto del Garruchal es una obra muy demanda por las continuas riadas que se producen en la zona y que afectan a las comunicaciones entre Torreagüera y Beniaján. Obras recientes han mejorado los desagües de las carreteras, pero la torrencialidad que se genera con las lluvias intensas en el parque de El Valle obliga a pensar en una infraestructura mayor.

La presa irá acompañada de un corredor verde hasta su final en el Segura y obligará a realizar una variante de la carretera RM-F13 (puerto del Garruchal). «Esta presa y el encauzamiento o corredor verde hasta el Segura son actuaciones mutuamente dependientes. A mayor laminación conseguida en la presa, menor necesidad de encauzamiento y, sobre todo, menor coste de la necesaria permeabilización de las vías de comunicación. Con todo, estas actuaciones intentan solucionar un problema que, siendo bastante grave, es claramente local», se detalla en el proyecto.

La CHS no prevé licitar actuaciones en las ramblas de Lorca este año

La urgencia en el diseño y tramitación de las obras hidráulicas necesarias para frenar inundaciones o riadas no va a la par en un lado de la cuenca del Segura y en otro. El municipio de Lorca espera avances en los proyectos para construir sendas presas en las ramblas de Béjar, Torrecilla y Nogalte, así como el canal de evacuación del cauce de Biznaga. La mayoría de estos proyectos se frenaron en una tramitación anterior por los impactos ambientales detectados por la Comunidad Autónoma y por el Ministerio para la Transición Ecológica, lo que obligó a la Confederación Hidrográfica del Segura a desistir hasta el momento.

El organismo de cuenca no prevé este año licitar estas obras y el argumento trasladado hasta ahora es que están en fase de «estudios previos». El plan hidrológico del Segura hasta 2027 prevé sacar el contrato de obra y su ejecución solo de la presa de Béjar, aunque no será, en un principio, este 2025. En el caso de las ramblas de Torrecilla y Nogalte, «se contempla la realización de los estudios de viabilidad dentro del periodo de vigencia» del actual ciclo de planificación hidrológica. Es decir, no habría proyecto definitivo para estas infraestructuras hasta 2028 en adelante.

Los ayuntamientos de Lorca y Puerto Lumbreras impulsaron recientemente una campaña conjunta para reclamar las presas contra las riadas, que cuenta con el lema 'El olvido nos ahoga'. Esta campaña de divulgación pretende dar a conocer a nivel nacional la vulnerabilidad de la población de Lorca ante grandes avenidas en ramblas como las de Béjar, Nogalte y Torrecilla.

Obras para 2025

La Confederación pretende este año licitar dos contratos para trabajos técnicos en el pantano de Puentes, ambos relacionados en la recuperación por completo de la funcionalidad de los desagües de la presa. La inversión sería de 2,67 millones de euros. Obras contra inundaciones también se llevarán a cabo en el barranco de Ponce y las ramblas de las Matildes y la Carrasquilla, que vierten al Mar Menor y donde se prevé llevar a cabo una restauración hidrológica y forestal de los cauces.