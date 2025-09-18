La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Miguel López Abad, Myriam Fuertes y Javier Celdrán, este jueves, en la presentación del Índice de Confianza Empresarial (ICE). Kiko Asunción / AGM

Cuatro de cada diez empresas de la Región de Murcia se ven lastradas por la falta de personal cualificado

Más de la mitad de las compañías ven aumentar su negocio en el primer semestre, pero la escasez de perfiles técnicos y la burocracia son los principales frenos al crecimiento, según el Índice de Confianza de Croem y la Cámara de Comercio

Rubén García Bastida

Rubén García Bastida

Jueves, 18 de septiembre 2025, 14:02

Más luz que zonas de sombra. Los empresarios de la Región afrontan la segunda mitad del año con buenas sensaciones tras una primera mitad de ... la que salen satisfechos, pero que se ven atenuadas por algunas señales de alerta que llegan, sobre todo, del mercado de trabajo. Especialmente una: la creciente dificultad para encontrar perfiles cualificados, un lastre que ya frena el crecimiento de cuatro de cada diez empresas, según señala el Índice de Confianza Empresarial (ICE) de la Región de Murcia encargado presentado este jueves por la Cámara de Comercio, la patronal Croem y la consultora PriceWaterhouseCoopers (PwC), autora del informe.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

