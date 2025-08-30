La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Cuatro años y medio de cárcel a un alemán por vender y reparar armas implicadas en delitos

La investigación se inició con el seguimiento a una pistola incautada en Murcia a un traficante de drogas

Alicia Negre

Alicia Negre

Murcia

Sábado, 30 de agosto 2025, 20:55

El Tribunal Supremo (TS) ha confirmado la pena de cuatro años y medio de cárcel impuesta a un vecino de Castellón acusado de fabricar, reparar ... y vender armas, algunas de las cuales se vieron posteriormente implicadas en delitos. El procesado, un alemán de 61 años, había sido titular hasta 2008 de una armería en la localidad castellonense de Torreblanca pero, tras cerrar y perder la autorización, montó un taller clandestino en una caseta aneja a su casa. La incautación en Murcia de una pistola en casa de un traficante de drogas destapó su negocio.

