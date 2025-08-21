El CSIC proyecta restaurar las sedes deterioradas del IEO en Lo Pagán y Mazarrón

Las dos sedes del Instituto Español de Oceanografía (IEO) en la Región de Murcia, ubicadas en Lo Pagán y en Mazarrón, serán restauradas a corto ... plazo. El Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) prepara ya los proyectos para poner a punto los edificios de los centros de investigación sobre la vida marina. El deterioro de las instalaciones ha provocado situaciones como el desalojo y apuntalamiento de una sala con vigas de hierro desde el año 2007 en el edificio situado junto al Mar Menor.

«Ya han hecho estudios y catas, que garantizan que los dos edificios son seguros y no entrañan riesgos, pero sí la necesidad de realizar las reparaciones necesarias», explica la directora del IEO en Murcia, Elena Chaves. Los técnicos han realizado las mediciones oportunas para redactar los proyectos de restauración, que determinarán la inversión necesaria del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades. Ya se ha adjudicado el arreglo de la fachada del centro de Lo Pagán, por 81.818 euros a la empresa Construcciones Inglés e Hijos. Las obras comenzarán en septiembre para evitar que vuelva a suceder otro accidente como el de abril de 2024, cuando se desprendió parte de una cornisa, que cayó sobre un vehículo. El centro pinatarense, de 1977, presenta graves deficiencias, con suelos erosionados, paredes desconchadas y húmedas, ventanas viejas e instalaciones eléctricas obsoletas.

La mejora de la zona de cultivo de bivalvos es una de las más esperadas por el equipo de biólogos, que trabajan con equipos costosos en instalaciones viejas y deterioradas, por lo que han reclamado en repetidas ocasiones un plan de reforma que permita llevar a cabo sus investigaciones.

Según Chaves, «el centro de Mazarrón precisará menos arreglos, porque su construcción es más moderna». La planta de cultivos marinos no requerirá de una intervención compleja. Es una nave casi diáfana, con tanques para la cría de especies. Ante la reforma de las dos edificaciones, Chaves prevé que tendrán que «reubicar temporalmente algunas dependencias y gestionar los interiores».