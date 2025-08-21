La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Un hombre pasa frente a la sede del IEO en Lo Pagán, esta semana. A. GIL

El CSIC proyecta restaurar las sedes deterioradas del IEO en Lo Pagán y Mazarrón

El arreglo de la fachada del edificio junto al Mar Menor, donde se desprendió una cornisa, empezará en septiembre

Alexia Salas

Alexia Salas

Jueves, 21 de agosto 2025, 01:00

Las dos sedes del Instituto Español de Oceanografía (IEO) en la Región de Murcia, ubicadas en Lo Pagán y en Mazarrón, serán restauradas a corto ... plazo. El Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) prepara ya los proyectos para poner a punto los edificios de los centros de investigación sobre la vida marina. El deterioro de las instalaciones ha provocado situaciones como el desalojo y apuntalamiento de una sala con vigas de hierro desde el año 2007 en el edificio situado junto al Mar Menor.

