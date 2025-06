Cristina Narbona Ruiz: «Es evidente que Feijóo no manda en el PP, sino la señora Ayuso»

Cristina Narbona niega que el PSOE atraviese su peor momento ante los casos de presunta corrupción que se van acumulando, La presidenta del PSOE centra ... la preocupación de los socialistas en el caso de Leire Díez, a expensas de que se aclare. Al mismo tiempo arremete contra el PP por usar una doble vara de medir con la corrupción. «Es evidente que quien manda en el PP no es Feijóo, sino la señora Ayuso», dice. En su visita a la Región, la exministra de Medio Ambiente destaca el «balance positivo» del Gobierno de Sánchez y descarta un adelanto electoral. También defiende la gestión del agua de su partido y la apuesta por la desalación.

–¿Considera que el PSOE está en su peor momento?

–En absoluto. En primer lugar, creo que hay pocos gobiernos en Europa que hayan tenido una duración como el nuestro. Llevamos siete años en los cuales se han tomado medidas muy positivas desde el punto de vista social y económico. El balance del Gobierno socialista, del Gobierno de coalición, es muy positivo. Esto se reconoce mucho más cuando sales de España, cuando ves la situación de estancamiento, incluso de recesión económica, que tenemos en los países de nuestro entorno, donde nos miran efectivamente con bastante respeto y con una admiración por los resultados del Gobierno de España.

–¿El PSOE, Pedro Sánchez y el Gobierno, se sienten acorralados por esta sucesión de casos de presunta corrupción que surgen casi a diario? Es un no parar.

–Es un no parar porque el Partido Popular, la única arma que tiene contra el Gobierno actual es el arma de la acusación permanente de corrupción. Ya hemos subido el tono... ya hay un Gobierno de criminales, de mafiosos. El PP se está equivocando en echar fuego al asador, en el insulto y en la calumnia, porque además muchas de las cosas que salen, resulta que al cabo de un tiempo se ve que son mentiras. En cambio hay cosas que son verdad, como lo que le está pasando al Partido Popular y a Feijóo. Tal como van las cosas, es evidente que quien manda en el Partido Popular no es Feijóo, sino la señora Ayuso; la cual tiene un problema, no de sospechas, sino de que su novio va a ser procesado por varios delitos. Y justamente estos días hemos visto cómo se detenía al exsecretario de Estado que estuvo con el ministro del Interior, Francisco Martínez, detenido y acusado de una serie de delitos. Y en cambio, por nuestra parte, por supuesto hay cosas en las que ya se ha reaccionado. Se reaccionó muy pronto, en el caso del exministro Ábalos, y el resto, de momento, son cuestiones que habrá que aclarar. Desde luego, tenemos todo el interés del mundo en que se aclaren. Pero de verdad yo creo que el PP está exagerando, porque tiene una historia, desgraciadamente, en el tema de la corrupción de la que no puede dar muchas lecciones a nadie. Y en cambio, difícilmente le vemos en el debate parlamentario hablar de las cuestiones que verdaderamente importan a la gente en estos momentos. ¿Tenemos un problema de acceso a la vivienda? Pues resulta que el PP en las comunidades donde gobierna no quiere utilizar las herramientas que a nivel estatal hoy se disponen. ¿Tenemos problemas desde el punto de vista de la gestión de las migraciones? A mí me parece terrible que el PP esté cediendo ante Vox en todas las comunidades autónomas en cuanto a no asumir el compromiso de atención, en particular a los menores no acompañados. En fin, me parece que hay una estrategia que se basa en gran medida en la desinformación. Yo lamento decir que hay pseudomedios y pseudoperiodistas que están todos los días intentando ver cómo se nos echa basura encima y que eso a la opinión pública puede desconcertarles sin ninguna duda.

«Mazón no da explicaciones»

–¿Debería dar Pedro Sánchez más explicaciones sobre todo lo que está ocurriendo? De la mala imagen que se cosecha en torno al PSOE y al Gobierno.

–¿Ha oído a Feijóo dar alguna explicación estos días sobre el exsecretario de Estado con el señor Rajoy que va a la cárcel, o sobre el novio de la señora Ayuso que está ya procesado? Es que hay una doble vara de medir, y lo podemos ver aquí en Murcia con el agua. Hay una doble vara de medir por parte del Partido Popular que pide dimisiones... Por ejemplo, desde el minuto cero del apagón ya estaba pidiendo la dimisión de la vicepresidenta responsable de energía. Oiga, han pasado siete meses y tenemos al señor Mazón que no ha dado ninguna explicación de qué estaba haciendo mientras morían 200 personas por no haber sido advertidas de la gravedad de la dana. Hay una doble vara de medir que creo que no se corresponde con una situación de acumulación de problemas para el Partido Socialista, en absoluto.

Casos de presunta corrupción Niega que el PSOE esté atravesando su peor momento y descarta un adelanto electoral

–Se cumplen siete años de la moción de censura contra Mariano Rajoy, y ahora el PP hace un llamamiento a los socios de gobierno del PSOE para que le abandonen y para que elijan entre democracia y mafia.

–El problema es que en estos momentos, desgraciadamente, el PP tiene una mochila, un fardo muy pesado, porque está gobernando en más de cien ayuntamientos con Vox, y en la mayoría de las comunidades autónomas depende del voto de Vox para sacar adelante los presupuestos y para gobernar en general. Y esa mochila le impide al señor Feijóo plantear acuerdos más amplios en el hemiciclo. Una vez más, hace un llamamiento completamente infructuoso. El propio Aznar considera que esto de la moción de censura no viene a cuento, en lugar de tener como principal partido de la oposición, pues, un elemento de potenciación de sus propuestas. Vamos a ver ahora en el Congreso Nacional si el Partido Popular definitivamente tiene una conexión con la extrema derecha, cosa que sería, yo creo, muy perjudicial para nuestro país. Estamos viendo lo que está pasando en Estados Unidos con el gran referente de la ultraderecha de Europa y también de España. Y, ciertamente, yo no desearía que nuestro país se encaminara en la dirección que estamos viendo de persecución de toda libertad de expresión, de cierre de todo tipo de políticas que son beneficiosas para la gente. Creo que sería muy bueno para España que el PP recuperase una capacidad centrada de hacer política sin ceder, como está cediendo, incluso en la Región de Murcia. No digamos ya el acuerdo en Valencia o en Baleares. Está cediendo a planteamientos, a mi juicio, de retroceso en términos de derechos sociales y de libertades.

–Unos lo llaman corrupción, mafia y cloacas del PSOE. Y otros lo llaman fango, bulos, atacar por atacar. Entre medias está el ciudadano, que se encuentra perplejo por todo lo que está sucediendo. ¿Esto va a seguir así? ¿Va a aguantar el Gobierno de Sánchez esta situación en los próximos años?

–Estoy seguirá así mientras el Partido Popular no tenga otra herramienta más que calumniar e insultar. Aparte de que hay algunas actitudes del Partido Popular que me parecen muy poco democráticas. Desde el inicio de esta legislatura ha considerado que tenemos un gobierno ilegítimo, mucho antes de que hubiera ningún tipo de acusación hacia nadie. Desde el primer minuto, el hecho de que, teniendo Feijóo, el Partido Popular, más votos y más escaños que nosotros, pues, eso se consideraba que cualquier cosa que hiciéramos para tener un gobierno en España iba contra la evidencia de su victoria. ¿En cuántos sitios ha ganado el Partido Socialista y no estamos gobernando, porque PP se ha aliado con Vox? Bueno, pues, a nivel nacional, el PP no está gobernando porque el Partido Socialista tiene una serie de apoyos que permitieron que iniciara la legislatura.

–Dentro de ese discurso, en aquel momento también estaba no obstante el hecho de que el PSOE pactara con los separatistas catalanes y con Bildu, cosa que en principio no estaba en el guión.

–Bueno, en el guión creo que está el que un partido que no tiene mayoría absoluta gobierne con otros partidos. Desde luego, tampoco estaba en el guión del Partido Popular gobernar con Vox en más de 100 ayuntamientos y depender de su voto en muchas comunidades autónomas. Aquí en Murcia tuvimos en la etapa anterior una victoria del Partido Socialista que, sin embargo, no pudo gobernar porque Ciudadanos apoyó al final al Partido Popular. ¿Quién ganó en esas elecciones? Ganamos nosotros, pero no pudimos gobernar, y nuestra democracia es una democracia basada en los acuerdos en los parlamentos.

–Entiendo que no se plantean en absoluto un adelanto electoral.

–En absoluto, en absoluto...

–Aunque algunos exbarones socialistas, como Javier Lambán, lo estén pidiendo...

–Bueno, con todo mi respeto al compañero Lambán, también desde el minuto cero no manifestó precisamente sintonía con Pedro Sánchez, ¿Eh? Mucho antes de llegar a esto, a este momento.

Estrategia de la derecha «El PP tiene una mochila muy pesada al gobernar con Vox en más de cien ayuntamientos y varias comunidades»

Comparativa de casos con el PP

–El tema electoral lo tienen bastante decidido, por mucho que sigan saliendo...

–Pero vamos a ver qué es lo que sale, ¿no? De momento, en lo único que tenemos ciertamente motivo de preocupación y de decepción en su momento es la situación del exministro Ábalos. Pero el resto de cosas, los juicios que están llevándose a cabo tanto con la mujer del presidente como con su hermano, en fin, como poco son discutibles los procedimientos que se están siguiendo. Incluso en el propio ámbito judicial de vez en cuando se le llama la atención a los respectivos jueces, ¿no? Por lo tanto, nosotros no tenemos en estos momentos, ni mucho menos, una situación como la que llegó a tener el Partido Popular, que prácticamente todos los ministros de señor Aznar han sido imputados o condenados a lo largo de estos años, y todavía con la Kitchen estamos viendo cosas como el secretario de Estado de Seguridad.

–Sobre el caso de Leire Díez, usted manifestó que está muy disgustada con este asunto. Prácticamente todo el mundo la conocía en el PSOE.

–Sí, claro, era una mujer que se movía mucho; con el tema de comunicación era muy activa. Yo la conocí en Santander hace bastantes años y no he tenido mayor relación con ella, pero sí, por supuesto, sé quién es. Como es lógico, mientras se aclara o no se aclara, la primera impresión es de mucha preocupación, por supuesto y por eso hemos abierto un expediente.

–¿Cree que el PSOE está reaccionando bien, adecuadamente, en este asunto? Hay quienes piden algo más que la apertura de un expediente.

–En poco tiempo tendremos la suficiente información como para tomar otro tipo de decisiones y si efectivamente se confirman determinadas actuaciones de Leire Díez. Pero, hoy como hoy, yo creo que se ha reaccionado y, sobre todo, vamos a intentar diferenciar la calidad de las informaciones. Porque, claro, hay una foto de Santos con Puigdemont en las conversaciones que tuvieron en su momento, y al lado del secretario de organización estaba Irache, que vista un poco desde lejos puede recordar a Leire. Y un periódico que se supone serio pone en Twitter, en X, la foto diciendo: 'Ahí tenéis a Leire Díez al lado de Santos'. Vemos cosas muy sorprendentes, ¿no?

Ampliar Narbona, durante la entrevista. Ros Caval / AGM

–En cualquier caso, lo que estaban supuestamente maquinando Leire Díez y otras personas suena muy mal. Ese tipo de operaciones para tratar de desacreditar a la UCO en los casos que investiga en el entorno de Pedro Sánchez suena fatal.

–Hay que respetar los procedimientos de investigación. Por supuesto, a cualquier militante que comete actuaciones que no son de recibo nosotros lo expulsamos. Hemos tenido unjas cuentas expulsiones en los últimos años.

–¿Pero de 'motu proprio', cree que una militante puede entrar en este tipo de...?

–A ver, no se puede tener un policía pegado a cualquier militante. Si un militante hace cosas que no debe de hacer, pues obviamente cuando eso se conoce se castiga.

–Se lo planteo por las informaciones que tratan de relacionar con la dirección del partido lo que llevaban entre manos esas personas.

–Por lo que he oído, algunas de las personas que aparecen en esas informaciones ya han desmentido que tuviera ningún tipo de relación ni de vinculación con nuestro partido o con nuestro gobierno. Vamos a intentar aclarar más todo esto. Pero ya le digo, mientras se habla de esto, pues no se dice nada del novio de la señora Ayuso, y no se dice nada de la detención del secretario de Estado.

–Sí se publican...

–Me confirmará que lo que llega es, como dice, los grandes problemas que tiene el Partido Socialista con cosas que vamos a ver en qué quedan.

–Ustedes están en el Gobierno.

–Claro, claro, en el Gobierno. El Gobierno está todos los días tomando decisiones que afectan de manera positiva a la vida de la gente. Lo último ha sido la norma que permite la jubilación anticipada con todas las garantías desde el punto de vista retributivo para profesiones de riesgo. Todos los martes hay decisiones importantes del Gobierno que tienen que ver con las cuestiones que más preocupan a la gente. Yo creo que se está creando este tipo de atmósfera contra nosotros precisamente para ocultar que este país está en una dinámica muy buena desde el punto de vista económico y social. Y no es que no existan problemas, los hay. Pero desde que está gobernando Pedro Sánchez hay muchas cosas que han mejorado sustancialmente.

'Democracia o mafia' «El PP sube de tono; se equivoca en echar carne al asador, en el insulto y en la calumnia»

–Emiliano García-Page dice que el PSOE vive su momento más delicado en los años de democracia.

–¿En los años de democracia? Bueno, yo viví el momento en el que se quiso quitar de en medio a Felipe González, a quien ahora la derecha le da mucho juego. He vivido el váyase señor González, paro, despilfarro y corrupción. En ese momento también hubo una auténtica cacería. En la persecución que hubo contra Felipe González, los mismos que la promovieron han reconocido después que llevaron al límite la estabilidad del Estado. Claro, cuando uno oye al portavoz del Partido Popular decir que hay que sacar del gobierno a Pedro Sánchez de cualquier forma y con todas las armas que se pueda, suena un poco fuerte sinceramente.

«¿A qué mafia se refiere Feijóo?»

–¿Apoya la dirección del partido lo que está haciendo Miguel Ángel Gallardo en Extremadura? ¿Lo que ha hecho con su aforamiento y la forma en que lo ha hecho?

–Hay que evitar, por supuesto, utilizar el aforamiento de un modo que surja la crítica que ha surgido. Es verdad que él tenía esa posibilidad de formar parte del grupo parlamentario, pero al hacerlo justo en el momento en el que se puede abrir juicio oral, yo comprendo que haya suscitado comentarios de preocupación, por supuesto.

–Suena un poco descarado visto desde fuera.

–Visto desde fuera y yo creo que visto desde dentro.

–¿Qué opina de la manifestación contra el Gobierno de Pedro Sánchez que ha convocado el PP para el 8 de junio?

–Es la sexta manifestación. Feijóo le ha cogido gusto a esto de convocar a la gente en la calle. Ahora creo que ni siquiera Vox le va a acompañar, por lo que han dicho. Tiene todo el derecho a manifestarse cuando quiera, pero claro, a los gobiernos se les tumba en el Parlamento si hay una moción de censura o en las elecciones cuando toca. Pero intentar generar, sobre todo haciendo uso Feijóo de ese tipo de acusaciones de brocha gorda, de decir que somos una organización criminal... El único partido en España que ha sido condenado por corrupción es el Partido Popular. Por lo tanto, el que pretenda decir que o democracia o mafia, ¿a qué mafia se refiere el señor Feijóo? Porque, desde luego, él ha conocido muy de cerca el narcotráfico.

PSOE de Extremadura Considera que el aforamiento de Gallardo suena descarado, desde fuera y desde dentro

–Usted perteneció al Consejo de Seguridad Nuclear y conoce los entresijos del mundo de la energía en España. El apagón del pasado 28 de abril sigue todavía sin una explicación oficial. ¿No cree que debería saberse ya?

–Hay que estudiar millones de datos. Sería muy bueno que se supiera ya, pero por supuesto no hay ninguna voluntad de ocultación por parte del Gobierno, como hemos tenido que escuchar en el Parlamento. ¿Qué ocultación? Miremos cuánto han tardado en dar un resultado definitivo y fiable los análisis, cuando en otros países de nuestro entorno ha habido apagones incluso mucho menos importantes que el nuestro, que fue un apagón general. Han tardado un año, seis meses, más de un año. El tema de la electricidad es extraordinariamente complejo, son muchísimos puntos en los cuales puede haber habido un problema. Se va acotando donde hubo problemas, pero todavía, por la información que tiene el Gobierno, el origen de que hubiera después una caída en distintos puntos de la red que llevó al apagón, eso, por lo que nos transmite la vicepresidenta, todavía no se puede afirmar con total certidumbre. La vicepresidenta está compareciendo todas las semanas en el Congreso y en el Senado y va contando lo que se va viendo, pero hasta que no se tenga la última palabra, yo creo que todo son especulaciones.

–¿Debe seguir el Gobierno con su política nuclear, como el cierre de la central de Almaraz? Con el apagón se ha puesto otra vez sobre la palestra la energía nuclear

–La gente debe entender que cuando se produjo el apagón había centrales nucleares que estaban apagadas por razones técnicas o económicas, porque hoy en día la energía nuclear no es competitiva en términos de precio. En estos momentos, el porcentaje que tenemos de energías renovables en nuestro país es una apuesta muy beneficiosa desde el punto de vista económico, porque eso significa bajar el precio de la electricidad. El sol y el aire no tienen precio y son completamente autóctonos, a diferencia de cualquier combustible, incluido el uranio, el cual no producimos en España. Por lo tanto, el debate, tal como se está planteando, obvia la cuestión económica; es decir, que la energía nuclear en estos momentos no es competitiva. Las propias empresas dicen el precio de su kilovatio, y resulta que ese precio es tres veces más en estos momentos que el precio de tener un kilovatio de energía fotovoltaica o de energía eólica. Que del apagón se saquen lecciones de cómo fortalecer el sistema eléctrico en España, sin ninguna duda, pero yo creo que la apuesta que ha hecho el Gobierno nos está sirviendo entre otras cosas para atraer inversión extranjera, que está en estos momentos con proyectos extraordinariamente importantes en muchos puntos de España, asociados a la disponibilidad de energía renovable, y por tanto más barata.

Ampliar Ros Caval / AGM

«Los socialistas no podemos ser los malos; siempre hemos garantizado el agua»

–Dejó el Ministerio y la gestión del agua en 2008, y 17 años después la impresión es que la situación para los regadíos no está mejor que entonces.

–Está mucho mejor porque se han podido terminar las desaladoras del programa agua que yo dejé, que significaba realmente una alternativa a esa famoso trasvase del Ebro, aquel que cuando volvió a gobernar el señor Rajoy lo dejó en un cajón, después de haber prometido aquí en campaña electoral que iba a traer agua desde el Ebro. Eso demostró lo que yo dije en su momento, que el trasvase del Ebro no era viable ni económicamente ni ambientalmente. La Comisión Europea, no quería dar dinero para ese trasvase; quien realmente derogó el trasvase fue la Comisión Europea, y por eso Rajoy no volvió a retomarlo. El año pasado hubo 250 hectómetros cúbicos de agua desalada disponible, y me alegro francamente de que a pesar de toda la reacción en contra que hubo en su momento, se ha visto que cuando no llueve, cuando no hay agua en la cabecera del Tajo y cuando se están sobreexplotando los acuíferos, existe un recurso que será cada vez más barato. Hay todo un programa de instalación de energía fotovoltaica que va a significar bajar el coste unitario del metro cúbico producido en las centrales de desalación. Lamento que una vez más nos encontramos con que el Partido Popular juega a obstruir y a obstaculizar una infraestructura tan importante como la que está prevista para conectar Torrevieja con la Región de Murcia, con el Postrasvase y garantizar mucho más agua para todos los regantes.

Ahora resulta que la tubería de esa interconexión pasa por la Sierra Escalona y hay una gran preocupación ecológica por parte del gobierno del señor Mazón que está ciertamente retrasando y obstaculizando esa infraestructura. Eso me recuerda que para poder iniciar la desaladora de Torrevieja tuve que recurrir al Tribunal Constitucional, para llevar a cabo una obra de interés general. Está claro que todavía hay un juego en torno al agua que a mí me parece muy dañino, en términos también de convivencia en esta Región.

Aquí no podemos ser los malos los socialistas, cuando con los socialistas en el gobierno aquí se ha garantizado siempre el agua. No ha habido restricciones como con Aznar o como hubo en la etapa de Rajoy, con 11 meses casi de trasvase cero. Cuando hemos gobernado los socialistas, aquí ha habido disponibilidad de agua. Siendo ministra, yo nunca dejé de enviar agua del Trasvase Tajo Segura, porque creo que es una infraestructura que está ahí, que significa una posibilidad de disponer de agua. Lo único que pasa es que hay que gestionarla teniendo en cuenta que el contexto climático va cambiando y que, por lo tanto, nos tenemos que ir adaptando garantizando otras fuentes, como es la desalación, para el abastecimiento y los regadíos.

–Los 250 hectómetros que menciona incluyen los abastecimientos, pero para los regadíos la producción se quedó el año pasado en 140. La desalación sigue siendo insuficiente. Ahora plantean dos nuevas desaladoras y usted sabe por experiencia que se tarda muchos años en construirlas y ponerlas en marcha. El Trasvase se recorta y no parece que las medidas estén coordinadas. Esta es una de las principales quejas.

–De momento no se ha recortado...

–Han empezado subiendo el caudal ecológico mínimo a 7 m3/s y el año que viene serán 8.

–Vayamos por partes. Una cosa es lo que está previsto para los próximos años, en los que el propio Ministerio deja un abanico de opciones. Porque dependerá de cómo estemos en el año 2027, en el año 2026. No hay una bola mágica para decirlo. Lo cierto es que esas dos desaladoras no son una invención, sino que están en el plan hidrológico. El hecho de que el Ministerio vaya a poner ya en marcha el estudio significa que mueve ficha para complementar recursos en los próximos años.

«Comprendo que los regantes estén preocupados de cara al año 2027, por eso hay que intentar acelerar las obras de desalación»

–¿Cree que se llegará a tiempo de atender la demanda, con el posible cierre de pozos en 2027?

–Ahora mismo, lo que hay sobre la mesa todavía no está... Tendrá que pasar por el Congreso de los Diputados en algún momento. Hay un abanico de disponibilidades que va a depender de muchos factores. Siempre hablamos de la oferta, pero la demanda hay que tener la máxima responsabilidad en cuanto al uso del agua. Hay que ir a un menor consumo de agua por hectárea regada, pero todo eso forma parte también de las capacidades que tienen los que demandan agua. Quiero insistir en que con los gobiernos socialistas no ha habido restricciones de agua. El PSOE de la Región de Murcia está pidiendo lógicamente al Gobierno que haya más velocidad en la oferta complementaria de recursos. Es su papel y es lo que tiene que hacer. Es lógico que pidan mayores garantías, preocupados por un horizonte donde desgraciadamente se comprueba que el cambio climático no es un invento de los ecologistas. No creo que por eso haya que considerar que los socialistas están aquí de alguna manera aceptando pasivamente la situación, todo lo contrario.

–Permítame que insista en que a partir de 2027 los regantes, el sector agro, se ven totalmente vendidos, sin certidumbre, sin garantías. Les preocupa muchísimo ese escenario.

–Sí, lo comprendo. Por eso hay que intentar que las obras de desalación se puedan llevar a cabo con rapidez y que el Partido Popular, tan preocupado por el agua en la región de Murcia, no obstaculice la construcción de infraestructuras. Eso ya lo hemos vivido.

–¿El Ministerio quiere cerrar el Trasvase para riego?

–Veo algunas afirmaciones como si el Gobierno de España, Teresa Ribera y Hugo Morán, odiasen a los murcianos, a los regantes. Si los odiaran, desde luego no tendríamos el volumen de inversión prevista y parcialmente ya en ejecución que existe en estos momentos en la Región de Murcia. Hay que ver las cifras, los números y el trabajo que se está haciendo para ampliar las desaladoras ya existentes, para conectarlas y para reducir el precio a través de energía fotovoltaica. Todo esto se opone a la idea de que el Gobierno socialista la tiene tomada contra los murcianos, ni mucho menos.

–Se ha reunido con vecinos de Portmán. El proyecto de regeneración de la bahía está atascado por parte del Ministerio.

–La primera vez que fui a Portmán era secretaria de Estado, o sea, échele más de treinta años. Lo que hay ahora es un proyecto del Ministerio que da más tiempo para las alegaciones y su estudio, en particular aquellas que puedan venir desde la comunidad científica. El proyecto es diferente porque, efectivamente, entre el sellado y el no sellado, pues hay una proporción mayor que la que había en el plan de hace unos años. El Ministerio lo hace con un informe que señala que este proyecto, desde el punto de vista de la salud pública y de la contaminación, es muy preferible. Creo que hay razones de fondo para que se contemple esa alternativa y se escuche a los vecinos. Como presidenta del partido no tengo ningún mando en plaza, pero hay cuestiones que he seguido desde hace mucho tiempo. Soy responsable de lo que hice estando yo. Lamento que desde el año 2008 hubiera varios proyectos, algunos planteados desde el propio Gobierno de la Región de Murcia, que no se han podido materializar. Confío en que haya un clima de entendimiento entre el Ministerio y los vecinos de Portmán.En eso estaré yo también, lógicamente.