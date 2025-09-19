La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Pacientes en un centro de salud, esta semana. Vicente Vicéns/ AGM

La covid asoma de nuevo en septiembre a la vuelta del primer verano de tregua

Los contagios han crecido de forma sostenida las últimas semanas, aunque julio y agosto no dejaron los picos de años previos

Lázaro Giménez

Lázaro Giménez

Viernes, 19 de septiembre 2025, 01:20

No es que la covid haya vuelto, es que nunca se fue, y ya forma parte, como la gripe o como la ... bronquiolitis, de las infecciones respiratorias con las que convivimos. Y sin la alarma de los años 2020 y 2021, ni tampoco del último verano de 2024, hace otra vez acto de presencia en las consultas de Atención Primaria y en las farmacias. En la Región, la incidencia ha ido a más durante las ultimas semanas, con crecimientos sostenidos a lo largo de julio y agosto y también en los primeros días de septiembre, según arroja el último informe del Sistema de Vigilancia de la Red Centinela Sanitaria de la Consejería de Salud. Pero, como explica a LA VERDAD María Dolores Chirlaque, jefa de Epidemiología del SMS, «el incremento es normal porque venimos de niveles muy bajos».

