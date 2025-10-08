La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Retenciones en la autovía A-7 entre Lorca y Puerto Lumbreras, en una imagen de archivo. Jaime Insa / AGM

Habrá cortes de tráfico alternos en la autovía A-7, en Lorca, para instalar pantallas acústicas

A partir del viernes quedará un carril abierto en dirección a Murcia, así como un itinerario alternativo por la antigua carretera nacional

Manuel Buitrago

Manuel Buitrago

Miércoles, 8 de octubre 2025, 21:53

El tráfico de la autovía A-7 a su paso por Lorca se verá afectado desde el viernes, y hasta final de año, con motivo de la instalación de pantallas para mitigar el ruido. Habrá cortes alternos que afectarán al tráfico en sentido Murcia, en un tramo de casi cuatro kilómetros.

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible prosigue con los trabajos de instalación de pantallas acústicas enmarcados en el desarrollo de la segunda fase del Plan de Acción contra el Ruido en la Región de Murcia, en los municipios de Lorca, Cartagena, El Palmar y Murcia. La obra en su totalidad cuenta con un presupuesto de casi 3 millones de euros con cargo a los fondos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

Por ello, y para garantizar la seguridad de los trabajadores y usuarios, a partir de las 08.00 horas del viernes 10 de octubre, se producirán cortes alternos en la calzada sentido Murcia de la autovía A-7; entre los kilómetros 638 y 641,7, en el término municipal de Lorca, informa el Ministerio.

Para mantener la fluidez del tráfico durante los trabajos, además de conservar un carril abierto en todo momento, se habilitará un itinerario alternativo debidamente señalizado por la carretera N-340, en caso de que se produzcan retenciones. Para acceder a este desvío, los vehículos deberán tomar la salida 640 de la autovía A-7 en el km 641 y reincorporarse a la autovía en el km 638.

Las afectaciones durarán previsiblemente finales de diciembre, siempre y cuando no ocurran imprevistos.

