La autovía A-7, este jueves, a la altura de Javalí Nuevo. DGT

Nueve kilómetros de retención en la autovía A-7 a la altura de Javalí Nuevo

La A-30 también cuenta con atascos en el conocido como nudo de Espinardo en Murcia

S. C.

Jueves, 2 de octubre 2025, 08:30

La situación del tráfico es complicada este jueves en la ciudad de Murcia y en las autovías de su alrededor con importantes atascos. De hecho, en la autovía A-7 a la altura de Javalí Nuevo hay una retención que se extiende entre los kilómetros 572 y 581 en sentido Almería que está complicando mucho la circulación.

Sin embargo, no es el único punto complicado en la circulación este jueves. En la autovía A-30 a la altura de Murcia la retención se encuentra entre los kilómetros 138 y 146 en sentido Cartagena.

