Convocan ayudas al transporte para personas con discapacidad

LA VERDAD Murcia Domingo, 5 de octubre 2025, 23:15

Desde el pasado jueves 2 de octubre, ya se pueden solicitar las subvenciones del transporte para personas con discapacidad que convoca la Consejería de Fomento. Según su titular, Jorge García Montoro, «contribuyen a financiar actuaciones que permitan eliminar barreras y mejorar la calidad de vida de las personas con movilidad reducida o discapacidad». En la anterior convocatoria, se llegó a 900 personas.

En total, las ayudas ascienden a 55.000 euros y se distribuirán en tres líneas de actuación. Una línea de 20.000 euros para la adquisición, arrendamiento o adaptación de vehículos destinados a personas con discapacidad física y orgánica igual o superior al 33% o con movilidad reducida. Estas ayudas podrán ser de un máximo de 5.000 euros por entidad.

Otra línea de 15.000 euros para financiar el uso de transporte público, autobús, taxi o vehículo de transporte con conductor (VTC), para personas con movilidad reducida que tengan que desplazarse para realizar actividades de formación, inserción laboral, rehabilitación o autonomía personal. En este caso las asociaciones que las soliciten podrán recibir un máximo de 3.000 euros por entidad.

Y una tercera línea de 20.000 euros para cubrir los desplazamientos de personas con discapacidad intelectual igual o superior al 33% y de los profesionales que las acompañan, con un máximo también subvencionable de 3.000 euros por entidad.

Todas las ayudas las podrán solicitar las asociaciones vinculadas a programas de inserción, formación o apoyo. La concesión se realizará mediante un sistema de puntuación y el plazo de presentación de solicitudes es de 15 días naturales a partir de la publicación de la convocatoria en el boletín oficial (BORM), que se realizó el pasado 2 de octubre.

