Los contribuyentes de la Región de Murcia dejaron escapar 7 millones para proyectos sociales en 2024 por no marcar la X Solidaria La Plataforma del Tercer Sector, la Comunidad y la Delegación del Gobierno animan al 47% de los ciudadanos que no escogieron esta opción el pasado año en sus declaraciones de la Renta a sumarse en la presente campaña, ya que «no supone ni pagar más ni que nos devuelvan menos»

Rubén García Bastida Lunes, 28 de abril 2025, 12:13

El 53% de los ciudadanos de la Región de Murcia marcaron el pasado año la casilla de la X solidaria en su declaración de la Renta, lo que permitió destinar un total de 11.229.000 euros a proyectos sociales.

Aunque desde la Plataforma del Tercer Sector de la Región de Murcia pusieron este lunes el foco en aquellos no que no hicieron, una decisión que supuso perder cerca de 7 millones de euros en la Región de Murcia para estos fines. Así lo señaló el presidente del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI), Pedro Martínez, durante la presentación de la campaña informativa sobre esta opción en la declaración, que se materializa en la casilla 106 de la declaración y «que no implica ni pagar más ni que nos devuelvan».

En ese 47% de los contribuyentes que no marcaron la opción, hay un 34% que dejó en blanco la asignación tanto de la equis solidaria como de la casilla de la Iglesia Católica, y un 13% que señala solamente la Iglesia Católica. «Entendemos que seguramente desconocen que simultanear las dos opciones no influye en la declaración», explicó, en un acto conjunto celebrado en la Avenida de la Libertad de Murcia, al que asistieron representantes de las principales entidades que conforman la plataforma, así como la delegada del Gobierno en la Región, Mariola Guevara; la directora general de Personas con Discapacidad, Miriam Pérez; y la concejal de Bienestar Social, Familia y Salud del Ayuntamiento de Murcia, Pilar Torres.

La Plataforma del Tercer Sector anima a toda la ciudadanía a marcar las dos casillas para elevar la recaudación en la Región de Murcia a través de este instrumento, que se sitúa un punto porcentual por debajo de la media nacional. El presidente del CERMI subrayó que si el 100% de los contribuyentes lo hicieran, «podríamos estar hablando de 18 millones de euros», que servirían «para poder atender a muchísimos más de estos proyectos sociales que son tan importantes para la para la Región de Murcia» y que sirven «para mejorar la educación, el empleo, la atención de las personas más vulnerables, en riesgo de exclusión y las personas con discapacidad».

El secretario general de Caritas, Jesús Martínez-Pujalte, recordó además que marcar las dos casillas tampoco supone restar dinero a ninguna de las dos opciones, ya que cada casilla supone que se destine un 0,7% de lo recaudado a cada uno de estos fines de manera acumulativa. Este subrayó, además, la utilidad de esta herramienta para paliar la infrafinanciación de la Región de Murcia. «En nuestra mano tenemos a través de la doble X hacer que llegue también esa parte del dinero, pero es que además estaremos permitiendo que haya asociaciones, que haya grupos que puedan hacer las cosas de otra manera. No es solo hacer lo que el Estado quiere hacer, sino hacer lo que las asociaciones y los ciudadanos quieran a través de esa equis solidaria».

La directora general de Personas con Discapacidad, Miriam Pérez, desgranó el impacto que tuvo en 2024 esta aportación en la Comunidad, que según señaló, permitió «ayudar a más de 250.000 personas que han sido beneficiarias dentro de 265 proyectos impulsados gracias a todas las entidades del tercer sector».

Rosa Cano, presidenta de la Red contra la pobreza EAPN en la Región de Murcia, recordó que los datos de pobreza han subido este año hasta suponer que el 32,4% de la población, algo más de medio millón de personas en la Región de Murcia se encuentren en riesgo de pobreza y exclusión social: «Somos la tercera comunidad con más pobreza del país y eso nos preocupa muchísimo, por eso consideramos tan importante animar a todos los contribuyentes a que marquen la casilla 106», aseguró.