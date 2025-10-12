La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Las nubes volverán a cubrir los cielos de la Región de Murcia este lunes. Vicente Vicéns / AGM

Continúan las lluvias y tormentas este lunes en la Región de Murcia

Se esperan chubascos débiles sobre casi todas las comarcas

LA VERDAD

Domingo, 12 de octubre 2025, 20:21

Comenta

Todavía sin recuperarse del todo de los estragos causados por la dana 'Alice', la Región de Murcia volverá a tener una jornada marcada por las tormentas y la lluvia durante este lunes, aunque eso sí, de una intensidad mucho menor que las precipitaciones caídas en los pasados días. De hecho, la Agencia Estatal de Meteorología no ha activado ningún aviso para este lunes, por lo que no se prevén grandes acumulaciones de lluvia.

La Aemet indica que los cielos amanezcan este lunes cubiertos; una nubosidad que dejará chubascos que pueden ir acompañados de tormentas, especialmente en la mitad este de la Comunidad y en la zona del Mar Menor y a primera hora de la mañana. Más tarde, el núcleo tormentoso irá marchándose hacia el norte, pero se podrán producir precipitaciones a lo largo de toda la jornada.

Además, este lunes estará marcado por el viento, que soplará desde el nordeste, y dejará rachas fuertes en el litoral, aunque también irán disminuyendo a partir de la tarde.

Las temperaturas continuarán siendo suaves, alcanzando los 25 grados en gran parte de la Región de Murcia, mientras que las temperaturas mínimas rondarán los 16 grados en las comarcas centrales, y serán más bajas en el Noroeste.

Sol durante el martes

Las nubes abandonarán la Región de Murcia a finales del lunes, lo que dejará los cielos prácticamente despejados durante el martes. Sin embargo, durante las últimas horas del día volverán a cubrirse y no se descartan precipitaciones en las sierras, aunque serán de carácter débil. Esta situación continuará durante toda la semana, ya que de nuevo volverán los cielos nubosos y los chubascos ocasionales; las temperaturas máximas seguirán por encima de los 20 grados, lo que dejará un ambiente agradable aunque no se pueda disfrutar del sol.

Publicidad

Publicidad

Top 50
  1. 1 Declaran no potable el agua del grifo de varios municipios de la Región de Murcia tras la dana
  2. 2 Fallece un hombre de 72 años en Murcia cuando circulaba en bicicleta
  3. 3

    Cinco puntos negros del tráfico en Murcia (y cinco soluciones que propone el Ayuntamiento)
  4. 4

    La Aemet, ante las críticas de Miras y Mazón: «Los modelos meteorológicos no daban tanta lluvia»
  5. 5 Adiós a Diane Keaton, icono de la Nueva York cinematográfica
  6. 6 Estos son los puntos para recoger agua potable en los municipios de la Región de Murcia afectados por el corte
  7. 7

    La entrada de arrastres al Mar Menor genera temor ante otro posible colapso
  8. 8 La cara más brutal del agua se muestra otra vez a los vecinos de San Javier y Los Alcázares
  9. 9 Declaran no potable el agua del grifo de varios municipios de la Región de Murcia tras la dana
  10. 10

    El Tarazona declara la alerta roja en el Real Murcia

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad Continúan las lluvias y tormentas este lunes en la Región de Murcia

Continúan las lluvias y tormentas este lunes en la Región de Murcia