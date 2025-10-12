Continúan las lluvias y tormentas este lunes en la Región de Murcia Se esperan chubascos débiles sobre casi todas las comarcas

Todavía sin recuperarse del todo de los estragos causados por la dana 'Alice', la Región de Murcia volverá a tener una jornada marcada por las tormentas y la lluvia durante este lunes, aunque eso sí, de una intensidad mucho menor que las precipitaciones caídas en los pasados días. De hecho, la Agencia Estatal de Meteorología no ha activado ningún aviso para este lunes, por lo que no se prevén grandes acumulaciones de lluvia.

La Aemet indica que los cielos amanezcan este lunes cubiertos; una nubosidad que dejará chubascos que pueden ir acompañados de tormentas, especialmente en la mitad este de la Comunidad y en la zona del Mar Menor y a primera hora de la mañana. Más tarde, el núcleo tormentoso irá marchándose hacia el norte, pero se podrán producir precipitaciones a lo largo de toda la jornada.

Además, este lunes estará marcado por el viento, que soplará desde el nordeste, y dejará rachas fuertes en el litoral, aunque también irán disminuyendo a partir de la tarde.

Las temperaturas continuarán siendo suaves, alcanzando los 25 grados en gran parte de la Región de Murcia, mientras que las temperaturas mínimas rondarán los 16 grados en las comarcas centrales, y serán más bajas en el Noroeste.

Sol durante el martes

Las nubes abandonarán la Región de Murcia a finales del lunes, lo que dejará los cielos prácticamente despejados durante el martes. Sin embargo, durante las últimas horas del día volverán a cubrirse y no se descartan precipitaciones en las sierras, aunque serán de carácter débil. Esta situación continuará durante toda la semana, ya que de nuevo volverán los cielos nubosos y los chubascos ocasionales; las temperaturas máximas seguirán por encima de los 20 grados, lo que dejará un ambiente agradable aunque no se pueda disfrutar del sol.