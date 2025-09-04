La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

María Dolores Vivancos, Raquel Sevilla y Miguel Cerón, administrador de la empresa constructora Bavinor, a pie de una de sus obras en Alhama de Murcia, ayer. P. Espadas

La construcción necesita incorporar ya 2.000 trabajadores para cubrir el ritmo de las obras

Los empresarios advierten de retrasos en proyectos residenciales y de licitaciones públicas que quedan desiertas por la falta de personal

Zenón Guillén

Zenón Guillén

Jueves, 4 de septiembre 2025, 00:54

El problema de la falta de mano de obra en la construcción lejos de solucionarse sigue dando muestras de enquistamiento. El sector en la ... Región de Murcia siguen haciendo un sobre esfuerzo para tratar de ampliar como sea las plantillas ante una actividad que continúa «en fase de crecimiento, con niveles sólidos de empleo y dinamismo empresarial», tal como destacan desde la patronal Frecom. De hecho, los más 44.600 trabajadores afiliados actuales no cubren las necesidades existentes. Y es que, de manera inmediata, se necesitarían incorporar a unos 2.000 profesionales para poder atender el ritmo de las obras de cara a la recta final del año.

