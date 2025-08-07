La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

El secretario general de la Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca, Francisco González Zapater, junto a los técnicos que analizan las partidas de uva de mesa para exportación. CARM

La Consejería intensifica el control de la uva de mesa que se exporta fuera de la Unión Europea

LA VERDAD

Jueves, 7 de agosto 2025, 20:31

Los inspectores de la Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca están comprobando las partidas de uva de mesa destinadas a la venta a terceros países, con el objetivo de verificar que el producto se encuentra en perfecto estado fitosanitario y certificar la ausencia de plagas y enfermedades. Un requisito que precisan los productores de la Región para poder exportar esta fruta a países de fuera de la Unión Europea.

Además, la Comunidad debe certificar que la zona de producción, la Región, está libre de determinados patógenos, según informó el secretario general de la Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca, Francisco González Zapater, durante su visita a Frutas Maripi, una empresa del grupo Uniland, donde técnicos de su departamento están efectuando estos controles.

En 2024 los técnicos de la Comunidad realizaron 24 inspecciones a los cinco almacenes que exportaron uva de mesa y se controlaron más de 1,37 millones de kilos. Este año, está previsto que crezcan los envíos de uva de mesa a mercados como Canadá o Hong Kong, donde los productores regionales han establecido contactos comerciales tras participar en ferias internacionales como Asia Fruit Logística.

El pasado año se exportaron a terceros países cerca de 3.000 toneladas de este producto por valor de 8,5 millones de euros. El principal mercado es Sudáfrica.

