La alcaldesa de Cartagena, Noelia Arroyo, saluda a una de las participantes en el congreso de hosteleros el día de la inauguración, el 20 de noviembre Ayto. Cartagena.

El Congreso de Hoteleros apuesta por la innovación y el talento para el futuro del sector

Más de 400 profesionales participan en la XX edición, celebrada en Cartagena

LA VERDAD

Sábado, 22 de noviembre 2025, 10:10

En la última jornada del XX Congreso de Hoteleros Españoles, que se celebró en Cartagena durante el jueves y el viernes y en el que participaron 400 profesionales del sector, se reforzó la idea de que la hotelería española se encuentra en un momento clave para acelerar su transformación digital, fortalecer el talento, impulsar la innovación y poner aún más en el centro el impacto social y medioambiental de su actividad.

En la intervención de Juanda Núñez, fundador de Smart Travel News, se abordó cómo los hoteles deben reposicionar sus mensajes para conectar mejor con nuevas audiencias, especialmente en un contexto en el que la reputación y la conversación online son decisivas. «Hay que entender las plataformas porque cada una tiene su propio lenguaje», señaló. Por su parte, Carlos Domínguez, de Ilunion, destacó la inclusión y la generación de oportunidades como motores del sector hotelero, al recalcar que «dar trabajo a personas con discapacidad y ser rentables es un modelo de negocio viable y rentable económica y socialmente».

Jorge Schoenenberger, general partner de Traveltech.vc profundizó a continuación en las posibilidades que ofrece el emprendimiento tecnológico, subrayando el papel de la inversión y las nuevas soluciones en el futuro del alojamiento turístico. En la mesa de debate final, los líderes del sector coincidieron en que el turismo es un motor de valor social y territorial. Ildefonso Moyano, de Mews, defendió que la tecnología debe «empoderar al personal hotelero», automatizando tareas repetitivas para centrar el esfuerzo en mejorar la experiencia del huésped.

En la mesa de debate final, los líderes del sector coincidieron en que el turismo es un motor de valor social y territorial, donde el vicepresidente ejecutivo de Exceltur, Óscar Perelli, instó a la clase política a trabajar en sintonía con el sector empresarial serio, enviando un «mismo mensaje» frente al turismo ilegal o indeseado.

Con el cierre de esta vigésima edición, la confederación hace un balance muy positivo del encuentro en Cartagena, destacando la alta participación, la calidad del debate y la oportunidad de construir conjuntamente una hoja de ruta para reforzar la competitividad del sector hotelero del país.

