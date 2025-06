Los conflictos laborales se cuelan en la Asamblea

Los instantes previos al Debate del estado de la Región estuvieron marcados por el caos de tráfico. A los cortes de calles y carreteras ... por el Rock Imperium, hubo que añadir los que se sucedieron al paso de la manifestación de los trabajadores auxiliares de Navantia, que se concentraron a las puertas de la Asamblea Regional para reclamar el apoyo a su causa por parte de la institución y frente a la Fremm y el propio astillero.

Al llegar los recibieron con aplausos y vítores cerca de un centenar de bomberos del Consorcio de Extinción de Incendios (CEIS), que también eligieron la sede parlamentaria para exigir al Gobierno regional mejoras laborales que les permitan «prestar servicio de forma eficiente».

Al frente de las protestas de los bomberos estaba el secretario de la Junta de Personal y delegado sindical independiente, Sergio Rubén Nicolás, quien incidió en la necesidad de incorporar más efectivos y de que se firme el acuerdo marco que se ha negociado ya en tres ocasiones.

«Llevamos 10 años pidiendo que se incorporen 120 bomberos y sólo han contratado 30 y el acuerdo marco sigue sin firmar. Hemos decidido trabajar exclusivamente nuestra jornada anual y quitarnos las cargas adicionales que nos ponían en riesgo para derivar esa responsabilidad al gobierno regional».

Ampliar Los alcaldes y alcaldesas de Cartagena, Lorca, Alcantarilla, San Javier, San Pedro y Jumilla. Antonio Gil/ AGM

Nicolás alertó de que esa situación va a provocar que este verano habrá parques que no puedan abrir. «Si sufres un incendio o un accidente de tráfico en Murcia, Cartagena, Lorca o Molina tendrás la suerte de que vayan a asistirte entre 10 y 16 bomberos, pero si te pasa en alguno de los municipios cuyas emergencias gestiona López Miras es posible que no podamos llegar a tiempo de salvarte la vida».

Mediarán ante la Fremm

Ante un fuerte dispositivo policial, los operarios auxiliares de Navantia pidieron una reunión urgente con el presidente de la Comunidad, Fernando López Miras, que fue denegada por «problemas de agenda».

Finalmente, una delegación formada por diputados de todos los partidos con representación en la Asamblea Regional salieron a hablar con los delegados sindicales y ofrecieron su apoyo como mediadores entre los trabajadores, la Fremm y Navantia para poner fin al conflicto.

Responsables sindicales de la Unión de Empresas Auxiliares (UEA) informaron de que el pasado martes recibieron una propuesta de acuerdo de la Fremm y Navantia, en la que aceptaban sentarse a negociar de forma inmediata si se desconvocaba la huelga.

Ampliar Policías nacionales, en el dispositivo de vigilancia a la entrada de la Asamblea. José María Rodríguez/ AGM

«No desconvocaremos la huelga mientras no se presente una oferta económica retroactiva respecto al plus de astillero, que valoramos en 33 euros diarios, y mientras no se firme un acuerdo entre Navantia y las empresas auxiliares para renegociar las licitaciones, de forma que se adapten estos cambios económicos».

La huelga indefinida, iniciada el pasado 17 de junio, supone la pérdida de entre 50 y 100 euros diarios para los trabajadores que la secundan, por lo que desde la UEA aseguraron que «reiteramos nuestra disposición al diálogo y apelamos a la responsabilidad de todas las partes para desbloquear una situación que, de prolongarse, tendrá consecuencias graves tanto para el tejido productivo como para los trabajadores».