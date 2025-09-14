Condenan a un banco a devolver más de 24.000 euros a un cliente por una estafa

LA VERDAD Murcia Domingo, 14 de septiembre 2025, 22:04 Comenta Compartir

La Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Yecla ha dictado una sentencia que puede marcar un precedente en materia de fraudes digitales y responsabilidad bancaria. El fallo obliga a un banco a indemnizar con 24.992 euros a unos clientes cuyas cuentas fueron objeto de transferencias no autorizadas entre el 14 y el 15 de junio de 2024. Los demandantes alegaron que nunca validaron dichas operaciones, ejecutadas por terceros tras acceder de manera fraudulenta a la banca 'online'. El tribunal estimó la demanda al considerar que la entidad no logró acreditar que las transferencias habían sido autorizadas, ni tampoco un comportamiento negligente por parte de los clientes.

La resolución se fundamenta en la normativa que protege a los consumidores en el ámbito de los servicios de pago, donde la carga de la prueba recae sobre la entidad financiera. «Es el banco quien debe demostrar que no existió fraude ni falta de diligencia del cliente», subraya el texto judicial.

La defensa corrió a cargo del despacho Lex Legis, en representación de los afectados. El fallo podría marcar un precedente en la jurisprudencia española y exige a los bancos reforzar sus sistemas de seguridad frente a unas amenazas cibernéticas cada vez más sofisticadas.