Eduardo Fabián García, junto al agente Francisco Javier Molina. Cedida

Condecoración a un agente por un acto heroico en San Pedro del Pinatar: «Él me devolvió la vida»

Raúl Hernández

Raúl Hernández

Jueves, 9 de octubre 2025, 07:43

El agente de la Policía Nacional Francisco Javier Molina recibió ayer miércoles la Cruz al Mérito Policial con distintivo blanco por un acto heroico que ... salvó una vida. El 6 de octubre del año pasado, mientras se encontraba fuera de servicio en San Pedro del Pinatar, reanimó a un corredor que había sufrido una parada cardiaca durante una carrera popular.

