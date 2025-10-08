Lucas destaca que la Región de Murcia cuenta con 1.766 policías nacionales, su «máximo histórico» En el acto por el Día de la Policía, el delegado del Gobierno resalta que la tasa de criminalidad en la Comunidad es 3,5 puntos inferior a la media nacional

Entrega de distinciones este miércoles en la plaza Belluga de Murcia durante el acto por el Día de la Policía.

El delegado del Gobierno destacó este miércoles que la Región de Murcia ha alcanzado en 2025 el máximo histórico de agentes de Policía Nacional, con 1.766 efectivos.

«Desde 2018 hemos recuperado más de 330 agentes de Policía Nacional en la Región de Murcia, lo que supone un incremento del 23% en los últimos 7 años. Sin olvidar que ha habido que sobreponerse a los 235 efectivos destruidos en las dos legislaturas precedentes, entre 2011 y 2018», destacó Francisco Lucas durante su intervención en el acto conmemorativo de los Santos Ángeles Custodios, patronos de la Policía Nacional, celebrado en la Plaza del Cardenal Belluga de Murcia.

El delegado del Gobierno indicó que, a pesar de estas buenas cifras, las ofertas de empleo público convocadas anualmente por el Gobierno de España, con tasas de reposición del 125%, seguirán incrementando exponencialmente nuestras plantillas para adaptarlas a un mundo cambiante y a los nuevos desafíos delincuenciales.

A nivel nacional, Lucas cifró en 10.708 los nuevos policías nacionales incorporados desde 2018, y manifestó que todo ello contribuye a que nuestra Región siga siendo una de las más seguras de España, con una tasa de criminalidad por cada 1.000 habitantes 3,5 puntos inferior a la media nacional.

Lucas señaló que la criminalidad total en la Región de Murcia ha descendido un 2,8% en el segundo trimestre del año, y la cibercriminalidad, un 6%. «Un dato que no conviene pasar por alto. Pues es precisamente en el ciberespacio donde los delincuentes están reinventando el delito», explicó.

El delegado del Gobierno agradeció y reconoció el trabajo de todos esos agentes, pues, «con entrega, profesionalidad y sacrificio, garantizáis la seguridad ciudadana, protegéis a las víctimas y preserváis el Estado de Derecho», les trasladó.

En este sentido, Francisco Lucas resaltó especialmente el trabajo preventivo, la presencia activa en calles y barrios, la comunicación con asociaciones vecinales y comerciantes, y los planes específicos para proteger a los colectivos más vulnerables.

«Prevención que, como es bien sabido, reduce la inseguridad real y la sensación de inseguridad entre nuestros ciudadanos», añadió.

El delegado del Gobierno valoró asimismo la capacidad de adaptación de la Policía a los nuevos tiempos y desafíos tecnológicos, y mencionó la importancia de aplicaciones como ALERTCOPS, que permite a los ciudadanos comunicarse de forma rápida y discreta con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado para alertar sobre un delito o incidencia de seguridad, o la versión digital del DNI, que, según dijo, «ha convertido a España en uno de los primeros países en disponer de un sistema para acreditar la identidad a través del teléfono móvil y que ya se han descargado más de dos millones de personas en España».

Además, Lucas recordó que, a lo largo de 2025, la Policía Nacional y la Delegación del Gobierno han instalado 13 puntos de actualización del DNI electrónico en localidades donde no existen unidades de documentación.

«Y también hemos implantado en el Aeropuerto de la Región de Murcia un sistema automático de control en frontera que agiliza considerablemente el tránsito de ciudadanos del espacio Schengen y Reino Unido, mediante una doble comprobación biométrica de la imagen facial y dactilar para superar el control de manera autónoma».

Finalmente, Lucas recordó la figura de Francisco Jiménez, secretario General de la Delegación del Gobierno y ex delegado del Gobierno, fallecido el pasado mes de julio.

«Paco era un servidor público de una categoría y nobleza inigualables, y quizá por ello su vinculación con la policía nacional era tan extraordinaria. La mejor manera de recordarlo es no olvidarlo. Y nosotros, como hace la Policía Nacional con los suyos, nunca lo haremos», comentó.

Distinciones a Murcia por el 1.200 aniversario y al personal ajeno a la Policía Nacional

Durante el acto, la Policía Nacional ha entregado al alcalde de Murcia, José Ballesta, de una placa insignia realizada mediante impresión 3D por la Universidad Politécnica de Cartagena como reconocimiento por el 1200 aniversario de la fundación de Murcia.

Asimismo, se han entregado las condecoraciones del Orden del Mérito Policial con distintivo blanco al personal ajeno a la Policía Nacional a las siguientes personalidades: David Castillejos Simón (magistrado de la Audiencia Provincial de Murcia), Joaquín Gallego Sanabria (capitán de la Guardia Civil, jefe de la Primera Compañía), María José Manzano Rodrigo (jueza letrada del Juzgado de Instrucción número 3 de Murcia), Cecilia Susana Aldaz Gallego (fiscal delegada de la Sección de Menores de Murcia), Miguel Ángel Aguilar Navarro (inspector jefe de la Policía Local de Santomera), Susana Jiménez Clemente (jefa de sección del Servicio Estatal de Empleo Público) y Bartolomé Molino (vicepresidente de la Federación de Fútbol de la Región de Murcia).