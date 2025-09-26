La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

La Comisión de Coordinación de las Policías Locales este viernes. CARM

La Comunidad prevé convocar la primera oposición unificada de policía local en la Región de Murcia en 2026

Los aspirantes solicitarían la plaza de destino según la puntuación conseguida y prepararán solo un temario y pruebas físicas

LA VERDAD

Viernes, 26 de septiembre 2025, 13:47

La Comunidad tiene previsto convocar el próximo año la primera oposición unificada de los Cuerpos de Policía Local de la Región de Murcia, una iniciativa que se sitúa en el marco de la Estrategia de Seguridad y Convivencia Ciudadana 'Región de Murcia + Segura' del Gobierno regional. La mayoría de los ayuntamientos ya han manifestado su voluntad de adherirse a esta propuesta de la Consejería de Presidencia, Portavocía, Acción Exterior y Emergencias para diseñar una convocatoria única para todos los procesos selectivos promovidos para poder acceder a cualquiera de las plantillas de Policía Local de la Región.

La puesta en marcha de este sistema unificado permitirá un importante ahorro para las haciendas locales, que no tendrán que hacer frente a los costes que conllevan estos procedimientos. Además, las corporaciones locales obtendrán un beneficio por la reducción de la carga de trabajo inherente a la convocatoria de estos procesos y de los tiempos de espera entre la resolución de las oposiciones y el inicio de los cursos selectivos en la academia. Los aspirantes, por su parte, solicitarían la plaza de destino según la puntuación conseguida y prepararán solo un temario y unas pruebas físicas, eliminando las diferencias que se producen hasta ahora en los procedimientos, en función de lo que decide cada ayuntamiento.

Esta modificación del acceso al cuerpo policial forma parte del decreto que se encuentra en elaboración, que también establecerá los criterios mínimos a los que deben ajustarse las bases de las convocatorias que aprueben las corporaciones locales, así como la actualización de las causas de exclusión médica o de las pruebas físicas, entre otras cuestiones. Esta ha sido una de las principales cuestiones analizadas este viernes por la Comisión de Coordinación de las Policías Locales. Su finalidad es servir como cauce de participación de los ayuntamientos, organizaciones sindicales y Cuerpos de Policía Local, con el fin de que puedan colaborar en la coordinación de las actuaciones que les atañen.

La reunión, fue presidida por el consejero de Presidencia, Portavocía, Acción Exterior y Emergencias, Marcos Ortuño, contó también con la asistencia del director general de Administración Local, Francisco Abril, y quince vocales, entre los que figuran representantes de distintos ayuntamientos, propuestos por la Federación de Municipios de la Región de Murcia (FMRM), y de sindicatos y asociaciones de jefes y mandos de Policía Local designados por los respectivos sindicatos y asociaciones.

El consejero ha informado de los tres ejes de actuación de la estrategia: la seguridad cercana, la seguridad innovadora y la seguridad compartida, que fomentará la cooperación entre los ayuntamientos. Dotado con 120 millones de euros, el plan prevé alcanzar los 3.000 agentes en 2030, modernizar los cuerpos, crear una policía más cercana y con mayor presencia en las calles, incorporar el uso de nuevas tecnologías y herramientas de gestión, o implantar comisarías móviles son algunas de las medidas que se desarrollarán en el marco de la estrategia y han sido expuestas hoy en la Comisión de Coordinación. «Trabajamos para mejorar las condiciones de trabajo de nuestros policías locales y también para mejorar la seguridad de los ciudadanos en la Región de Murcia», subrayó el consejero.

