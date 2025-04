La Comunidad lanza un test para que los ciudadanos puedan evaluar si son candidatos a las ayudas por discapacidad La Consejería de Política Social pretende reducir con esta aplicación la cantidad de solicitantes de valoración que no alcanzan un reconocimiento del grado mínimo del 33%, y lanzará la campaña 'No todo es discapacidad' para concienciar a la población

Los ciudadanos de la Región de Murcia pueden comprobar desde hoy por sí mismo si tienen posibilidades de optar a un reconocimiento del grado de discapacidad de al menos el 33%, que abre las puertas a las ayudas y apoyos destinados al colectivo. Para ello, la Consejería de Política Social, Familias e Igualadad ha lanzado un test de autovaloración previa, disponible en la web 'Mi Valoración de Discapacidad', y ha puesto en marcha una campaña informativa llamada 'No todo es discapacidad'. Una iniciativa que tiene como objetivo orientar a la ciudadanía sobre si las dolencias que padecen pueden ser reconocidas o no con el grado de discapacidad y valorar así la necesidad de iniciar el proceso de valoración y reducir el número de personas que solicitan una valoración y que obtienen un resultado negativo por no alcanzar ese 33%.

La consejera de Política Social, Conchita Ruiz, presentó la campaña en la sede de su departamento, y subrayó que el cuestionario «agilizará el sistema» ya que, aproximadamente, 4.500 de las solicitudes que recibe cada el año el IMAS, el 38% del total, no alcanza el gradon necesario para acogerse a los beneficios que lleva aparejada esta valoración.

«Con esta autoevaluación previa, agilizaremos la tramitación de solicitudes para que las personas que verdaderamente necesitan ese reconocimiento puedan acceder a apoyos y recursos. En cualquier caso, el test no es vinculante, y sea cual sea el resultado, el usuario podrá pedir cita igualmente para ser valorado», resaltó Ruiz.

Concretamente, la prueba mide la dificultad de la persona para realizar actividades cotidianas, en el entorno real en el que vive, con respecto al autocuidado, la movilidad, la comunicación, las relaciones interpersonales o las tareas de su vida personal y comunitaria. Una vez respondidas las preguntas del test, el sistema emite un resultado visual en forma de semáforo. Si es rojo, no hay indicios de discapacidad; y si es verde es que el ciudadano cuenta con alta probabilidad de que se le reconozca un grado.

La campaña se difundirá, con la colaboración de la Consejería de Salud, en los centros de salud y consultorios de Atención de Primaria, a partir del próximo lunes. También se repartirá cartelería y folletos en los propios centros del IMAS y en los centros de Servicios Sociales municipales. Igualmente, se realizará una campaña de difusión a través de los medios de comunicación. La campaña se vale de mensajes claros y directos que invitan a la reflexión sobre qué entendemos por discapacidad y cuándo puede ser idóneo solicitar su reconocimiento.

La Consejería anima a los ciudadanos a utilizar el test como una primera aproximación para conocer si su situación puede encajar en los parámetros establecidos para el reconocimiento de un grado de discapacidad.

«Queremos dar herramientas útiles a la población, y este test lo es. Es accesible, fácil de entender y para muchas personas puede ser un primer paso orientativo que les ayudará a conocer su situación», añadió la consejera.

Aportaciones del CERMI Región de Murcia

El cuestionario ha sido elaborado por los técnicos del Instituto Murciano de Acción Social (IMAS) y ha contado con la colaboración de la Inspección General de los Servicios de la Comunidad Autónoma, así como con las aportaciones del Comité de Representantes de Personas con Discapacidad de la Región de Murcia (CERMI), cuyo presidente, Pedro Martínez, participó en el acto de presentación de la campaña.

La consejera hizo hincapié precisamente en la importancia de contar con el respaldo de entidades representativas del sector: «Esta campaña nace desde el diálogo con el movimiento asociativo y con los propios profesionales que día a día valoran casos. Es un ejemplo claro de colaboración institucional y social», agregó.

Ruiz también adelantó que, próximamente, se pondrá en marcha una herramienta nueva para la citación de las personas a través del servicio de mensajería móvil (SMS), con la finalidad de que puedan conocer con la agilidad necesaria la fecha en la que deben de acudir a los centros de valoración de la discapacidad. De esta forma, el ciudadano podrá confirmar o rechazar la fecha de citación con un clic, facilitando, al mismo tiempo, la organización del trabajo en los centros de valoración.