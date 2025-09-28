La Comunidad invierte 1,2 millones para mejorar la inserción laboral 4.000 personas con discapacidad Las subvenciones del SEF permiten a las entidades sin ánimo de lucro financiar la contratación de personal técnico que apoye a sus usuarios a incorporarse al mercado de trabajo ordinario

Cerca de 4.000 personas con discapacidad de la Región de Murcia mejorarán su inserción laboral a través de las ayudas por importe de 1,2 millones de euros convocadas por la Comunidad. En concreto, la Consejería Empresa, Empleo y Economía Social, a través del Servicio Regional de Empleo y Formación (SEF), ha lanzado una nueva línea de subvenciones por valor de 1.250.000 euros para facilitar la incorporación al mercado de trabajo ordinario de este colectivo.

Esta línea de subvenciones, que se articulan en los programas 'Empleo con Apoyo' y 'Gabinetes de orientación', permiten a las entidades sin ánimo de lucro que trabajan con este colectivo financiar la contratación de personal técnico que ayude a sus usuarios a integrarse al ámbito laboral.

Así pues, las alrededor de 4.000 personas con discapacidad que se prevé que beneficie esta convocatoria recibirán orientación personalizada, acompañamiento integral y apoyo especializado para acceder a un empleo y promover su permanencia mediante el desarrollo de habilidades laborales y sociales.

La consejera de Empresa, Empleo y Economía Social, Marisa López Aragón, subrayó la importancia de estos programas, «pues son una herramienta efectiva para derribar barreras y promover la inclusión laboral de personas con discapacidad en empresas ordinarias».

«Además, el trabajo con organizaciones permite optimizar los programas adaptándonos a las necesidades reales del colectivo para avanzar de forma conjunta hacia un mercado laboral más inclusivo y equitativo», añadió López Aragón.

Incorporación a una empresa ordinaria

En el caso del programa 'Empleo con Apoyo', que cuenta con una dotación de 900.000 euros, las entidades sin ánimo de lucro pueden optar a una ayuda para financiar la contratación de personal técnico como orientadores laborales, preparadores o intérpretes de lengua de signos. Estos profesionales acompañan a personas con discapacidad intelectual, parálisis cerebral, enfermedad mental o sensorial antes y durante su incorporación a una empresa ordinaria.

Por su parte, el programa de 'Gabinetes de orientación', dotado con 350.000 euros, permite sufragar los costes laborales de especialistas en intermediación y prospección del mercado laboral, destinados a atender a personas con discapacidad física con un grado reconocido igual o superior al 65 por ciento.

Las entidades interesadas pueden presentar sus solicitudes hasta el 15 de octubre a través de la sede electrónica de la Comunidad. Esta convocatoria de ayudas, que cuenta con la cofinanciación del Fondo Social Europeo Plus 2021-2027, forma parte del conjunto de acciones que el SEF desarrolla para impulsar el empleo de las personas con discapacidad.