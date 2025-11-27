La Comunidad invierte medio millón de euros en rehabilitar patrimonio en cinco municipios de la Región de Murcia

El Consejo de Gobierno aprobó este jueves una inversión de más de medio millón de euros para la rehabilitación y conservación de bienes culturales en ... cinco municipios de la Región de Murcia.

En concreto, la Consejería de Turismo, Cultura, Juventud y Deportes concederá un total de 548.748 euros a los ayuntamientos, que les permitirán poner en valor destacados elementos patrimoniales como el Castillo de Moratalla (del siglo IX), el atrio del Monasterio de Santa Clara la Real en Murcia, la fachada de la sede de la Cofradía de Nuestro Padre Jesús Nazareno (Marrajos) de Cartagena, el Molino del Pasico de Torre Pacheco o la Noria de Miguelico Núñez en Blanca.

Del mismo modo, también se aprobó un decreto para la concesión directa de 25.000 euros al Obispado de Cartagena para acometer obras en las cubiertas de la nave lateral de la parroquia de San Bartolomé, en Murcia, con el fin de resolver los daños detectados en los paños.

7 millones más para el Aval Joven para la compra de viviendas

Asimismo, el Ejecutivo regional acordó en su reunión de este jueves la modificación del convenio entre la Consejería de Fomento e Infraestructuras y el Instituto de Crédito y Finanzas de la Región de Murcia, con el objetivo de ampliar la línea ICREF Aval Joven de la Comunidad.

Tal y como adelantó en la entrevista publicada por LA VERDAD el pasado lunes el consejero de Fomento e Infraestructuras, Jorge García Montoro, se ha ampliado el importe de esta línea de avales en 7 millones de euros más, alcanzando un total de 23.250.000 euros. Además, se ha prorrogado el convenio hasta el 31 de diciembre de 2026, o hasta el agotamiento de los fondos.

Desde la puesta en marcha de esta medida hasta la actualidad, ya son 828 los jóvenes que han podido adquirir un hogar gracias a la aportación del aval correspondiente al 20 por ciento de la entrada de una hipoteca. Con esta ampliación del crédito se beneficiarán cerca de 400 jóvenes más.

72 convocatorias con 2.000 plazas en el SMS

Por otro lado, el Consejo de Gobierno ratificó el acuerdo alcanzado en la Mesa Sectorial de Sanidad del pasado 9 de julio entre el Servicio Murciano de Salud (SMS) y las organizaciones sindicales CC OO, Satse, CESM y UGT que establece las bases que regirán las convocatorias derivadas de las Ofertas de Empleo Público de casi 2.000 plazas que se cubrirán mediante acceso libre y promoción interna. Dichas plazas corresponden a los años 2022, 2023 y 2024, y sus convocatorias se publicarán el próximo mes de diciembre.

En total, se pondrán en marcha 72 convocatorias que comprenden 1.978 plazas, distribuidas entre distintas categorías y opciones profesionales. De ellas, 1.536 son de turno libre y 442 de promoción interna. Este acuerdo supone un paso decisivo para reforzar la estabilidad laboral y garantizar la cobertura de plazas en el sistema sanitario público regional.

Las oposiciones se desarrollarán mediante el sistema de concurso-oposición. En el turno libre, la fase de oposición tendrá un peso del 60 por ciento de la puntuación total, mientras que la fase de concurso supondrá el 40 por ciento restante. En el caso del turno de promoción interna, la oposición representará el 55 por ciento del total y el concurso el 45 por ciento.

De las 1.978 plazas, 572 corresponden a Facultativo Sanitario Especialista (FSE). De ellas, 154 plazas corresponden a Medicina de Familia, 45 a Pediatría y 42 a Medicina de Urgencias para el primer nivel asistencial de la sanidad pública regional.

Además, 26 son para facultativos especialistas en Urgencia Hospitalaria, 25 para Psiquiatría, 24 para Anestesiología y Reanimación, 22 para Pediatría y sus áreas específicas, 21 de Radiodiagnóstico, 20 para Cirugía Ortopédica y Traumatología, 19 para Psicología Clínica, 14 de Medicina Interna, 13 para Obstetricia y Ginecología, 12 para Oftalmología, 12 para Cardiología, y 10 para Dermatología Médico-Quirúrgica y Venereología, entre otras especialidades.

La oferta incluye 466 plazas de Diplomado Sanitario no Especialista (DSE) destinadas a Enfermería, 298 de Técnico Auxiliar Sanitario (TAS) y Cuidados Auxiliares de Enfermería, 130 de Técnico Auxiliar no Sanitario (TANS) y Auxiliar Administrativo, y 113 de Celador-Subalterno, entre otras opciones y categorías convocadas.

Las ofertas de empleo público fueron aprobadas por el Consejo de Administración del SMS en sus sesiones de 16 de diciembre de 2022, 20 de diciembre de 2023, y 18 de diciembre de 2024, y publicadas en el Boletín Oficial de la Región de Murcia (BORM) el 21 de diciembre de 2022, 22 de diciembre de 2023 y 19 de diciembre de 2024.

5 millones para crear 124 plazas en centros de personas mayores

A propuesta de la consejera de Política Social, Familias e Igualdad, se aprobó destinar 5.112.363 euros a la asignación de 124 plazas para uso exclusivo de personas usuarias de los servicios sociales públicos especializados en personas mayores. La fecha prevista de inicio de los conciertos es el 1 de enero de 2026.

En concreto, el Instituto Murciano de Acción Social (IMAS) concertará 30 plazas en centros de día y 94 plazas en residencias. De las residenciales, 57 serán plazas generales y 37 psicogeriátricas, que cubrirán las necesidades de los usuarios con problemas de salud mental.

Estas plazas se sumarán a las cerca de 7.000 de atención residencial de las que dispone la Región de Murcia, en las que se presta una atención integral a personas mayores de 65 años en situación de dependencia. En los últimos dos años, el Gobierno regional ha creado más de 324 nuevas plazas de este tipo, para lo que ha destinado una inversión de casi 6 millones de euros.

Medio millón para modernizar Ifepa

El Consejo de Gobierno acordó la concesión directa de una subvención de 500.000 euros a la Institución Ferial Villa de Torre Pacheco (Ifepa), destinada a financiar las obras de mejora, modernización y acondicionamiento del recinto ferial del municipio, único oficial de la Región de Murcia y referente en la organización de este tipo de eventos comerciales.

La actuación permitirá renovar infraestructuras, equipamientos fijos, instalaciones técnicas y el acondicionamiento general del recinto, garantizando estándares de calidad, seguridad y funcionalidad para expositores y visitantes, y asegurando la continuidad de su actividad de interés público.

La inversión reforzará la competitividad del recinto, dinamizará el tejido empresarial regional y contribuirá a la creación de oportunidades de negocio para pymes y autónomos, además de generar un impacto positivo en la actividad económica local ligada al turismo de ferias y eventos profesionales.