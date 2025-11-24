La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Jorge García Montoro, consejero de Fomento, el pasado miércoles en su despacho de la Consejería, en la Plaza Santoña de Murcia. Vicente Vicéns/ AGM
Consejero de Fomento e Infraestructuras

Jorge García Montoro: «Si no hacemos las 25.000 casas, será por el nuevo bipartidismo PSOE-Vox»

Avanza que la ley de vivienda asequible recogerá facilidades para el desarrollo de bolsas de suelo y anuncia más fondos para el Aval Joven

David Gómez

David Gómez

Lunes, 24 de noviembre 2025, 01:09

Las manos del consejero de Fomento e Infraestructuras, Jorge García Montoro (Murcia, 1975), están llenas de rasguños. Gran aficionado a la jardinería, es frecuente que ... alguna vez se presente en los actos con alguna púa de cactus molestándole en los dedos. Pero el jardín más espinoso que tiene ante sí es la situación de la vivienda en la Región. Pese a la derogación del decreto que pretendía construir 25.000 casas en cinco años, García Montoro no se rinde y anuncia en esta entrevista que el proyecto de ley que prepara el Gobierno regional dará un paso más en los incentivos para facilitar suelo a los promotores.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Publicidad

Top 50
  1. 1 La construcción del tercer carril de la A-7 suma ya veinte años de retraso
  2. 2

    Un fondo de inversión escoge Murcia para crear una plataforma que traerá grandes producciones internacionales
  3. 3

    La evaluación de riesgos a las empleadas del hogar arranca con dudas y «desconcierto»
  4. 4

    Delgado y Garzón, en la protesta frente al Supremo en apoyo al fiscal general
  5. 5

    Encarna Piñero: «Nada nos haría más ilusión que un proyecto turístico en nuestra tierra de origen»
  6. 6

    Condenados por maltrato a sus parejas más de mil jóvenes murcianos en solo cinco años
  7. 7 Bonoloto: Comprobar resultados del sorteo de hoy domingo 23 de noviembre de 2025
  8. 8 Un terremoto se deja notar de madrugada al sur de Totana
  9. 9 Impiden la venta en Málaga de un bebé por 3.000 euros a una pareja con problemas de fertilidad
  10. 10 Presentan una moción en Alcantarilla para regular el uso del burka y el niqab

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad Jorge García Montoro: «Si no hacemos las 25.000 casas, será por el nuevo bipartidismo PSOE-Vox»

Jorge García Montoro: «Si no hacemos las 25.000 casas, será por el nuevo bipartidismo PSOE-Vox»