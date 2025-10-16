La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Ortuño, en rueda de prensa. Ros Caval / AGM

La Comunidad y el Imserso destinan 39 millones a «reducir listas de espera» de la Dependencia

El Consejo de Gobierno aprobó también este jueves un nuevo recurso ante el Supremo contra el Real Decreto que regula la capacidad de acogida de menores migrantes en las comunidades

Javier Pérez Parra

Javier Pérez Parra

Jueves, 16 de octubre 2025, 14:25

El Consejo de Gobierno aprobó este jueves un convenio entre la Consejería de Política Social y el Imserso, dependiente del Ministerio de Derechos Sociales, que ... permitirá destinar «más de 39 millones de euros a reforzar la atención a la dependencia en la Región». Este acuerdo «permitirá avanzar en una disminución de las listas de espera y una mayor agilidad administrativa, señaló el consejero portavoz del Ejecutivo regional, Marcos Ortuño. A cierre de agosto, la espera media para acceder a los servicios y prestaciones de la dependencia ascendía a 526 días en la Región de Murcia, frente a los 345 de media nacional. Solo Andalucía presenta un mayor atasco.

