Reunión de la consejera Conchita Ruiz en el Emavi de Murcia, para analizar la situación de los errores en el sistema. Vicente Vicéns / AGM

La Comunidad identifica a 35 mujeres que han sufrido errores de las pulseras antimaltrato en la Región de Murcia

Una de ellas, usuaria del servicio de atención a las víctimas del Ayuntamiento de Murcia, llegó a ser agredida porque la pulsera no avisó con tiempo suficiente

Rubén García Bastida

Rubén García Bastida

Martes, 30 de septiembre 2025, 12:48

Hasta 35 mujeres de la Región de Murcia se han visto afectadas por los fallos en el sistema de pulseras antimaltrato que sirven para controlar ... de manera telemática a los maltratadores y que se produjeron experimentados a raíz de la migración de proveedor desde Movistar y Securitas a la unión de esta misma compañía de seguridad y Vodafone. En uno de los casos, la víctima ha señalado que debido a los errores en las alertas de aproximación llegó a ser agredida. Así lo ha comprobado el Gobierno regional en la fase inicial de la investigación que ha iniciado a través de los testimonios de las víctimas y de los centros de atención especializadas a las víctimas (Cavi).

