La Comunidad empezará a pagar el adelanto de las ayudas de la PAC en octubre El Gobierno regional ha recibido este año 9.679 solicitudes

LA VERDAD Miércoles, 10 de septiembre 2025, 15:56 | Actualizado 16:30h.

La Comunidad iniciará el pago del adelanto de las ayudas de la Política Agraria Común (PAC) el próximo 16 de octubre, una vez que ya han sido activados los trámites, según informó este miércoles la consejera de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca, Sara Rubira, a los miembros de la ejecutiva de la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG), con los que mantuvo un encuentro.

«Desde el Gobierno regional somos muy sensibles con la situación del sector y por eso hemos redoblado esfuerzos para ayudar a que agricultores y ganaderos reciban estas ayudas lo antes posible», afirmó Rubira.

La consejera también informó de que el número de solicitudes recibidas este año asciende a 9.679. Estas subvenciones de la PAC se distribuyen en diferentes líneas, como la ayuda básica a la renta para la sostenibilidad, el pago redistributivo, la ayuda complementaria a jóvenes agricultores, los pagos asociados a ganaderos o los eco regímenes.

Anticipos del 70%

«Dentro del trabajo que realizamos desde el Gobierno que preside Fernando López Miras, en apoyo al sector agrario, hemos vuelto a solicitar, un año más, que estos anticipos se incrementen hasta el 70%, lo que les permitirá recibir una mayor cantidad económica», destacó la consejera.

«Nuestro objetivo es claro, que cada vez sean más los agricultores y ganaderos que puedan recibir ayudas europeas para continuar modernizando sus explotaciones, avanzando en la eficiencia energética e hídrica de las mismas, compatibilizando su actividad con la protección del medio ambiente o compensando las pérdidas derivadas de la situación geográfica o climática», explicó Sara Rubira.