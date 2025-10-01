La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

La jornada'Summit IA & Ciberseguridad' celebrada este miércoles en el auditorio Víctor Villegas de Murcia. Kiko Asunción / AGM

La Comunidad eleva a los 62 millones su inversión en seguridad digital

El Gobierno regional recibe una media de entre 150 y 200 ataques online diarios

LA VERDAD

Miércoles, 1 de octubre 2025, 14:23

El Gobierno regional ha elevado hasta los 62 millones de euros la inversión en ciberseguridad, de los que 47 millones son fondos propios, a los que se suman otros 15 millones extra procedentes de la Unión Europea que se van a destinar de manera íntegra al mismo fin, según informaron fuentes de la Comunidad.

Así lo anunció este miércoles el consejero de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y Transformación Digital, Luis Alberto Marín, durante la inauguración de la primera edición del 'Summit IA & Ciberseguridad', un evento que reúne en Murcia a más de un millar de expertos, emprendedores y pymes digitales; investigadores o académicos del ámbito tecnológico y digital.

El titular de Transformación Digital puso en valor esta inversión autonómica en ciberseguridad, que se enmarca en el creciente peso del proceso de transformación digital de la sociedad que gira en torno a la Agenda Digital de la Región 2022-2027 y de la Agencia de Transformación Digital. Este organismo es el responsable de desplegar las políticas de digitalización del Gobierno regional y cuenta con un presupuesto de 200 millones de euros para el ejercicio 2026.

Una parte de esta inversión en ciberseguridad irá además a reforzar la seguridad digital en las entidades locales.

«La ciberseguridad es uno de los grandes retos del proceso de transformación digital, tanto para empresas y administraciones como para los usuarios. En el caso de la Comunidad, cada día recibimos una media de entre 150 y 200 ataques potenciales y unos 60 ataques mensuales considerados de alta intensidad, unas cifras que explican el refuerzo de la inversión en este ámbito», detalló Marín.

