La Comunidad se desespera con Hacienda por el retraso de las entregas a cuenta

Lázaro Giménez Domingo, 18 de mayo 2025, 07:14 Comenta Compartir

El próximo 6 de junio volverá a reunirse en Barcelona la Conferencia de Presidentes. El temor del Gobierno central es que se convierta otra vez, ... como la que se celebró en Santander el pasado mes de diciembre, en una cumbre sobre finanzas públicas: desde la reforma del sistema de financiación a la quita de la deuda planteada por el Ministerio de Hacienda. De hecho, el Ejecutivo ya ha adelantado que quieren que esté centrada en vivienda y formación profesional y universitaria. No contemplan, al menos en principio, incluir esa discusión. Los presidentes del PP, sin embargo, no están dispuestos a que el tema quede en el olvido y tratarán de incluir el debate en la cita. Además de agua, el presidente murciano Fernando López Miras advirtió de que Pedro Sánchez «va a tener que hablar» de financiación autonómica y «dar explicaciones de por qué quiere aprobar a la carta un sistema solo para Cataluña y no para la comunidad más perjudicada, que es la Región». Lo mismo esperan ya otras comunidades en manos del PP que se han pronunciado como Galicia, Castilla y León y Valencia, además de Castilla-La Mancha, del PSOE.

Mientras tanto, el Gobierno regional sigue clamando por los fondos que tienen que ser transferidos desde la Administración central. El consejero de Economía y Hacienda, Luis Alberto Marín, confirma que esto ya está provocando tensiones de tesorería similares a las que en ejercicios anteriores llegaron a final de año. Millones de € Insuficiencia colectiva Insuficiencia relativa 12.139 11.537 12.000 10.000 29% 8.000 6.000 3.318 4.000 2.000 0 Deuda autonómica Deuda vinculada al SFA Condonación propuesta Fuente: Ivie Impacto de la infrafinanciación normativa por habitante Región de Murcia, millones de € 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 0 -100 -300 -200 -400 Impacto del SFA en la deuda autonómica y propuesta de condonación 2023. Millones de € Insuficiencia colectiva Insuficiencia relativa 12.139 11.537 12.000 10.000 29% 8.000 6.000 3.318 4.000 2.000 0 Deuda autonómica Deuda vinculada al SFA Condonación propuesta Fuente: Ivie Impacto de la infrafinanciación normativa por habitante Región de Murcia, millones de € 2008 2006 2009 2004 2002 2020 2005 2003 2007 2022 2010 2023 2018 2016 2019 2014 2012 2021 2015 2013 2017 2011 0 -100 -200 -300 -400 Impacto acumulado 2022-23: -4.135M € Impacto del SFA en la deuda autonómica y propuesta de condonación 2023. Millones de € Insuficiencia colectiva Insuficiencia relativa 12.139 11.537 12.000 10.000 29% 8.000 6.000 3.318 4.000 2.000 0 Deuda autonómica Deuda vinculada al SFA Condonación propuesta Fuente: Ivie «Se agrava año a año» La Consejería de Hacienda calcula que a estas alturas de año ya tendrían que haber recibido 249 millones de las entregas a cuenta que son transferidas mes a mes, de los 655 atribuidos para este 2025 en concepto de tributos cedidos. A eso añaden otros 535 millones procedentes del ExtraFLA, la parte del Fondo de Liquidez Autonómica para las comunidades infrafinanciadas. A final de año, a la Región le corresponderían por estas dos vías 1.190 millones. «¿Cómo pagamos a proveedores y empleados públicos sin esos fondos?», se pregunta el titular de Economía y Hacienda. Los territorios del PP exigirán al Gobierno que se aborde la financiación en la Conferencia de Presidentes en Barcelona De este problema coyuntural, el consejero murciano pasa a otro persistente. «La situación de infrafinanciación se agrava año a año, según ha confirmado el Ivie», dice Marín, a propósito del último trabajo del Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (Ivie), que recalcula la infradotación económica estimada hasta ahora. «Estaríamos dejando de recibir 1.600 millones de euros al año. Si sumamos esa cantidad al Presupuesto autonómico de 2024, que en números redondos fue de 6.000 millones, supondría contar con casi un 27% más». La investigación del Ivie ahonda en las cifras de infrafinanciación autonómica y eleva lo que supone esta brecha para los ciudadanos de la Región. En 'El sistema de financiación autonómico y las CC AA infrafinanciadas', que fue presentado esta semana en Sevilla por su director, Francisco Pérez, se sostiene que el actual sistema (aprobado en 2009 y pendiente de revisión desde 2014) provoca diferencias de hasta un 32% en los recursos para atender los servicios públicos entre las comunidades de régimen común mejor y peor financiadas. En él, pone de manifiesto que las cuatro comunidades que se llevan la peor parte son Andalucía, Castilla-La Mancha, Comunidad Valencia y la Región de Murcia. Pérez lo considera «un problema grave» porque en las cuatro «se concentra el 36% de la población española». El Ivie eleva a 1.000 euros por habitante la brecha que separa a Murcia de la comunidad mejor dotada, Cantabria Todas ellas se sitúan por debajo de la media de recursos por habitante ajustado, con menos de 3.300 euros anuales por unidad de necesidad, frente a los 3.367 euros de media de las comunidades de régimen común. La diferencia se eleva a casi 1.000 euros con respecto a Cantabria, la comunidad de régimen común mejor financiada (4.163 euros por habitante ajustado), según los datos de 2022 (últimos disponibles). Según el Ivie, «se ven obligadas a destinar un mayor porcentaje de sus ingresos a cubrir los servicios públicos fundamentales, como Sanidad, Educación y Servicios Sociales, pero el precio que pagan es que cuentan con menos recursos para desplegar sus políticas de desarrollo regional». En este punto, resalta que «limita su capacidad de ayudar a las empresas e impulsar la l+D, lo que condiciona el despliegue de políticas para mejorar su PIB per cápita». Calendario de reuniones Gobierno central y comunidades autónomas se verán las caras, como adelanto de la Conferencia de Presidentes, el 28 de mayo, en el comité preparatorio. Ahí, las administraciones regionales tendrán que cerrar el contenido de la cumbre del 6 de junio con el Ministerio de Política Territorial de Ángel Víctor Torres. Antes de eso, ya esta próxima semana, el Ministerio de Hacienda reunirá al comité técnico integrado por directores generales de cada comunidad. El objetivo es marcar un criterio claro con ellos de lo que se entiende por población ajustada y las variables que influyen en la reforma del sistema de financiación autonómico. Aunque, según el consejero murciano, la intención del departamento de María Jesús Montero es otra: «El ánimo es seguir enredando porque el Ministerio continúa sin plantear ningún tipo de propuesta y justificar que está preocupado por el asunto», teme Luis Alberto Marín. Alegaciones a una condonación que solo aliviaría el 29% de la deuda regional El Ministerio de Hacienda lanzó el pasado miércoles a consulta pública previa la propuesta para que el Estado asuma hasta 83.252 millones de euros de la deuda de todas las comunidades autónomas. El Departamento que dirige María Jesús Montero sigue con los avances del anteproyecto de ley orgánica requerido para esta quita que se convirtió en otro punto de fricción con las comunidades del PP. Así se escenificó cuando estas abandonaron el Pleno del Consejo de Política Fiscal y Financiera del pasado 26 de febrero donde se aprobó, alegando que la propuesta de Hacienda partía de un acuerdo bilateral con ERC. Aun así, el voto de los consejeros del PP en el CPFF se registró como abstención, algo que el Gobierno central interpretó como una puerta abierta a que las regiones populares finalmente acaben acogiendo este perdón del déficit autonómico. De hecho, Hacienda ha ido manteniendo reuniones bilaterales con las diferentes comunidades autónomas. No obstante, la decisión de acogerse o no a la quita de deuda la tienen que comunicar las administraciones autonómicas cuando la ley esté aprobada. En el caso murciano, la propuesta del Ministerio contempla una quita de 3.318 millones de euros. Sobre ello, el consejero Luis Alberto Marín mantiene que «no es la solución». Para el responsable de Hacienda, «hay que reformar el sistema, articular mientras tanto en sistema de nivelación transitorio y, después, hablamos de lo que quieran». Adelanta que esas serán las líneas generales por donde se van a enfocar las alegaciones que el Gobierno regional pretende presentar a esta consulta pública. También el Ivie se refirió esta semana a la condonación planteada por el Ministerio de Hacienda. Su director, Francisco Pérez, considera que «la mayoría de expertos coincide en que esto (la deuda de las comunidades autónomas y su financiación) no tendría solución si no hay condonación». Pero, al mismo tiempo, también cree que «no por la vía que se plantea, donde no se soluciona la infrafinanciación colectiva ni relativa». Según el Ivie, si se tiene en cuenta la deuda derivada de los dos indicadores de infrafinanciación (colectiva y relativa), la propuesta del Ministerio «solo cubre el 29% del endeudamiento generado por el mal funcionamiento del sistema de financiación en la Región».

