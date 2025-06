La Comunidad asumirá la PAU propuesta por las universidades

Los modelos de examen eran nuevos y los 7.775 alumnos de Bachillerato se enfrentaban por primera vez en su vida a las Pruebas ... de Acceso a la Universidad (PAU). Todo lo demás, colas, atascos, nervios, expectación, la sensación de estar cruzando la puerta a una nueva vida, la ilusión ansiosa por lograr una plaza en el grado deseado, se repitió, como ocurre de manera ritual desde hace medio siglo en la Universidad de Murcia y en la Politécnica de Cartagena, con cada nueva convocatoria de selectividad.

Casi 9.000 estudiantes (si se incluyen los que se presentan a la fase voluntaria) afrontan desde ayer y hasta el jueves los exámenes de la nueva Prueba de Acceso a la Universidad (PAU), que concentran en 12 sedes de siete municipios a los futuros universitarios murcianos. Las pruebas, que este año abandonan el 'modelo Covid' y añaden un punto de dificultad al rebajar la opcionalidad, se estrenan en toda España, e incluyen por primera vez preguntas competenciales, que obligan a los estudiantes a aplicar sus conocimientos.

UN DATO 96,4% de los estudiantes que se presentaron el pasado curso a la Ebau aprobaron las pruebas, que quedaron con una nota media de 7,43.

El formato de este año es, como recordó la vicerrectora de Estudios de la UMU y presidenta de la comisión organizadora de la Prueba de Acceso a la Universidad, Sonia Madrid, «un modelo de transición». Las pruebas serán el próximo curso más homogéneas en toda España y con un mayor porcentaje de preguntas competenciales, que este año se han quedado en el 25%. La Conferencia de Rectores (CRUE), la organización que engloba a las principales universidades públicas y privadas del país, presentó la pasada semana el diseño de unas pruebas de acceso a la universidad casi idénticas para todo el país. El objetivo es que sea el modelo de referencia para los exámenes de acceso a la universidad del próximo curso, los que se realizarán en junio de 2026 en toda España. Para ello, las autonomías deben adoptarlas. El director general de Universidades, Antonio Caballero, confirmó ayer que la propuesta «nos parece acertada. El objetivo es ir a una PAU común y todo lo que sea llegar a ese consenso lo secundaremos».

El próximo curso los exámenes serán más homogéneos en toda España y los criterios de evaluación, idénticos

Estresados por enfrentarse a un nuevo modelo e inquietos por las notas de corte, los alumnos de la PAU 2025 comenzaban a llegar a sus sedes a las ocho de la mañana. «Casi no llego, he pasado veinte minutos atascada de pánico», comentaba aún sofocada a las nueve Martina, alumna del IES Alfonso X y aspirante a estudiar ADE. A la joven, la media no le inquieta demasiado porque el grado no tiene la nota muy alta. Algo más removido, Marcos Cruz, alumno del IES Ramón y Cajal, recalculaba las décimas que debe arañarle a las pruebas para entrar en Psicología. «Está ajustado, pero, si me va bien, llegaré». Después de dos semanas de estudio intensivo (y dos años de Bachillerato), el joven viajará por toda Europa en Interrail en cuanto termine las pruebas.

Ampliar Los estudiantes, este martes, en Cartagena. J. M. Rodríguez / AGM

Preocupados por la media y por el estreno del modelo, quienes compiten por una plaza en los grados con las notas de corte más altas enfrentaban las pruebas inquietos también por la posible competencia de los estudiantes que realizaron la PAU el pasado año, con menor dificultad, y que pueden solicitar plaza también este año con la nota que obtuvieron. Es el caso de Sabrine y Boucha, las dos alumnas del IES Floridablanca de Murcia que aspiran a estudiar Ingeniería Química y Enfermería. «Saber que tienes que sacar una nota alta supone presión, pero, según vas haciendo exámenes, te vas relajando», comentaban a la salida, entre el de Lengua y el de Historia de España. Según los cálculos de la UMU, 1.142 estudiantes se presentan solo a la fase voluntaria, bien porque quieren subir nota o porque proceden de los grados superiores de FP. Entre los alumnos, las chicas son mayoría, con un 57,6% sobre el total.

Ampliar Los estudiantes, este martes, en Lorca. Gonzalo J. Martínez / AGM

Los estudiantes accedieron a sus aulas a las nueve menos cuarto, después de depositar sus mochilas, móviles, relojes inteligentes y cualquier dispositivo en un rincón. 390 evaluadores, 15 asesores, 16 psicólogos, 80 trabajadores de gestión y 18 trabajadores de sedes trabajarán estos tres días para que los ejercicios, nada menos que 63.000 copias de exámenes, se completen.

Las pruebas se desarrollaron sin contratiempos destacados en las doce sedes, que resolvieron las incidencias que se presentaron: una alumna realizó los exámenes en el hospital porque está ingresada, otro en una sala especial porque fue intervenido el fin de semana de apendicitis y varios estudiantes de la ONCE con requerimientos especiales completaron exámenes adaptados.

El Campus de Lorca y el instituto Ibáñez Martín congregaron a un millar de alumnos de la ciudad y de otras localidades vecinas, como Puerto Lumbreras, Águilas y Totana. En Cartagena, la UPCT coordina la realización de las pruebas en Cartagena y San Javier, en la que están inscritos 1.819 preuniversitarios.

Correcciones al examen

Los organizadores de las pruebas tuvieron que resolver sobre la marcha dos errores menores de los exámenes: en el de Inglés, se preguntaba a los estudiantes sobre una cuestión referenciada en un párrafo no identificado y, ante las dudas planteadas, se les informó sobre la marcha. En Filosofía, una pregunta que contaba medio punto fue reemplazada por otra porque se pensó, por error, que no entraba en el temario.