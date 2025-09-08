La Comunidad abrirá en unas semanas las negociaciones con los sindicatos sobre las condiciones de los forestales

El consejero de Medio Ambiente, Juan María Vázquez, adelantó este lunes que «en breve» comenzarán las primeras reuniones con las principales organizaciones sindicales, UGT y ... CCOO, para negociar las mejoras laborales que se incorporarán a la próxima licitación del contrato para las tareas de prevención y extinción de incendios forestales. Precisamente este lunes por la mañana, decenas de bomberos forestales se manifestaron por las calles del centro de Murcia para reclamar estas mejoras.

Vázquez detalló que será «en unas semanas» cuando arranquen esos contactos encaminados a «un nuevo acuerdo» que se transformará en el pliego de condiciones del siguiente periodo. Sobre el actual, que está en vigor desde 2023 y llegará hasta 2027, subrayó el consejero que en esa negociación con las organizaciones sindicales se incorporaron diferentes mejoras, como la reducción semanal a 37,5 horas o que el periodo de contratación fuera extensivo a todo el año, al contrario de lo que ocurre en otras comunidades. Igualmente, se reconoció entonces la categoría de bombero profesional.

Ampliar N. García

El titular de Medio Ambiente recordó que son 500 efectivos distribuidos por toda la Región los que se encargan de esta tarea y añadió que desde el Gobierno regional se van a destinar 19 millones de euros a las labores de mantenimiento y limpieza de montes a raíz de los importantes daños que ha dejado en la masa forestal de la Región la sequía.