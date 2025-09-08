La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Bomberos forestales reclaman este lunes mejoras laborales. Nacho García

La Comunidad abrirá en unas semanas las negociaciones con los sindicatos sobre las condiciones de los forestales

Decenas de bomberos se manifiestan este lunes para reclamar mejoras laborales

Lázaro Giménez

Lázaro Giménez

Lunes, 8 de septiembre 2025, 10:35

El consejero de Medio Ambiente, Juan María Vázquez, adelantó este lunes que «en breve» comenzarán las primeras reuniones con las principales organizaciones sindicales, UGT y ... CCOO, para negociar las mejoras laborales que se incorporarán a la próxima licitación del contrato para las tareas de prevención y extinción de incendios forestales. Precisamente este lunes por la mañana, decenas de bomberos forestales se manifestaron por las calles del centro de Murcia para reclamar estas mejoras.

