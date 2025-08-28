La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Comisiones denuncia la falta de patrullas policiales en La Manga y San Javier

El sindicato advierte de que en algunas franjas horarias hay un solo equipo para cubrir los 14 kilómetros lineales de la laguna

Jueves, 28 de agosto 2025, 12:56

Comisiones Obreras advirtió este miércoles de la carencia de recursos policiales en La Manga y San Javier para hacer frente a la demanda de servicios asociada al verano.

En un comunicado el sindicato insistió en que se debe cumplir con la programación operativa del estío prevista hasta el próximo 15 de septiembre. Para ello, remarcó, se debe dotar de mayor número de patrullas operativas por turno al municipio de San Javier para incrementar la presencia policial.

«Es evidente el aumento exponencial de población en verano y que este no viene acompañado con ese mismo aumento en patrullas de servicio», remarcaron desde Comisiones. «La demanda de servicios es superlativa, ya sean accidentes de tráfico, seguridad ciudadana, conflictos vecinales, auxilio a personas, atención ciudadana, etc.».

«Demanda superlativa»

El sindicato incidió en la importancia de una patrulla que preste vigilancia a las pedanías sanjaviereñas y que se cubran todas las franjas horarias con más de una patrulla por turno. «En la actualidad hay alguna franja horaria donde solo hay una patrulla para atender San Javier, La Ribera y las pedanías del campo y otra sola para atender los 14 kilómetros lineales de La Manga».

