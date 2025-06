Los colegios de la Región de Murcia eliminarán el uso pasivo de las tabletas desde el próximo curso

LA VERDAD Martes, 3 de junio 2025, 20:41 Comenta Compartir

La Estrategia de Digitalización Educativa de la Región de Murcia 'Libre' dio este lunes un paso más con la publicación en el Boletín Oficial de la Región de Murcia (Borm) de la fase de información pública y audiencia a las personas interesadas. El plazo comienza este miércoles y finalizará el día 13 de junio, para que cualquier persona, física o jurídica, interesada o afectada, presente alegaciones por vía telemática, a través de la Sede Electrónica, mediante el procedimiento 1549.

El proyecto de orden que regula el desarrollo de la estrategia digital y la creación del sello de calidad digital 'Libre', así como la memoria de análisis de impacto normativo que lo acompaña, puede consultarse en el Portal de la Transparencia de la CARM.

La estrategia de digitalización educativa 'Libre' regulará el uso de los dispositivos digitales en los centros docentes no universitarios de la Región a partir del curso 2025-2026. La nueva orden garantizará un uso equilibrado y eficaz de la tecnología en la enseñanza no universitaria y ampliará la limitación del uso de dispositivos digitales para reducir el tiempo de exposición del alumnado a las pantallas. Con carácter general, se procurará que el uso de los dispositivos digitales no exceda de una hora al día en Educación Primaria y de dos horas en Educación Secundaria Obligatoria.

Esta nueva estrategia, pionera en el país, recoge un marco de uso de los medios digitales adaptado a cada etapa educativa. Los dispositivos «no deben convertirse en meros sustitutos que repliquen el libro de texto ni utilizarse para la simple visualización de vídeos de extensión prolongada sin un propósito educativo claro y fijado». Los centros deberán evitar también las aplicaciones 'gamificadas' -similares a videojuegos- que puedan generar dependencia y establecerán pausas activas obligatorias o actividades analógicas después de cada actividad digital. Todas estas medidas se podrán flexibilizar siempre que estén justificadas pedagógicamente. La orden contempla la colaboración entre los centros y las familias mediante talleres y guías prácticas que ayuden a los padres a gestionar el uso de estos dispositivos en el hogar.

