Imagen de archivo de alumnos de primero de la ESO en un instituto de Murcia. Nacho García

Los colegios que quieran volver al 'modelo EGB' tienen menos de un mes para pedirlo

Los centros de Primaria tendrán que disponer de espacio para acoger a los alumnos de primero y segundo de la ESO, y contarán con docentes de Secundaria

Fuensanta Carreres

Fuensanta Carreres

Jueves, 16 de octubre 2025, 00:15

Comenta

El brusco tránsito del colegio al instituto, es decir, de Primaria a ESO, en un momento vital crítico para los chavales como es la ... adolescencia, ha supuesto en las últimas décadas una complicación para centenares de alumnos, a los que el cambio abocaba al fracaso escolar. El paso del colegio al instituto a los 12 años (con la EGB era a los 14) se adelantó en 1996 y, desde entonces, ha sido un momento crítico para muchos alumnos, a los que el cambio les pilla en un limbo generacional (no son niños, pero tampoco adultos). Para muchos, la transición no tiene mayor problema, pero a otros el cambio se les hace complicado, al pasar de las rutinas del colegio –donde están más tutelados– a las del instituto. La complejidad del salto, que provoca incluso que primero y segundo de ESO sean los cursos con mayor tasa de fracaso y repetición, es especialmente compleja en zonas rurales, donde los estudiantes tienen que desplazarse a institutos que no siempre les quedan cerca.

