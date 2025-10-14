La Región de Murcia recupera el 'modelo EGB' el próximo curso

Fuensanta Carreres Martes, 14 de octubre 2025, 20:06 Comenta Compartir

El 'modelo EGB', en el que los estudiantes seguían escolarizados en los colegios hasta los 14 años (cuando completaban la Educación General Básica), y no solo hasta los 12, cuando terminan la Primaria, como ocurre ahora, comenzará a aplicarse en la Región el próximo curso. No será una medida, ni mucho menos, general. Solo podrán estudiar los cursos de primero y segundo de la ESO en los colegios los alumnos de determinados centros de Primaria que reúnan una serie de requisitos, y se dará prioridad a los centros en entornos rurales y con alumnado en situación de vulnerabilidad. El Gobierno de la Región de Murcia ya anunció el pasado verano que los colegios públicos de la comunidad podrían ampliar su oferta educativa a los dos primeros cursos de la ESO, de manera que los escolares no pasen al instituto hasta tercero de Secundaria, con 14 años. El presidente de la Comunidad, Fernando López Miras, anunció la medida durante su discurso en el debate sobre el Estado de la Región, sumándose así a la línea propuesta por la Comunidad de Madrid, que ya ha implantado ese modelo.

Serán en cualquier caso los propios colegios públicos que tengan disponibilidad de espacios los que puedan solicitar impartir primero y segundo de ESO. El consejero de Educación presenta esta mañana los detalles del proceso para que realicen su petición. Para ello, deberán cumplir una serie de requisitos, el principal, que tengan el espacio necesario para poder acoger a los alumnos dos años más. El proyecto se diseñará y planificará en colaboración con los institutos cercanos a los colegios, con el objetivo de «equilibrar la ocupación de los institutos del entorno».

La Consejería de Educación confía en que la medida reducirá la presión de estudiantes en los institutos y «corregirá los desajustes en el número de alumnado» de esos centros, en los que la ratio de alumno por aula es mayor que en los colegios. Que los estudiantes permanezcan en sus colegios hasta los 14 años, consideran, también facilitará la transición entre Primaria y Secundaria, prevendrá el abandono educativo temprano y fomentará el éxito educativo.