El Colegio de Enfermería impulsa unas jornadas pioneras de autodefensa para reforzar la seguridad de las enfermeras Cada dos días una enfermera es víctima de una agresión en la Región de Murcia

LA VERDAD Viernes, 5 de diciembre 2025, 13:16 Comenta Compartir

El Colegio Oficial de Enfermería de la Región de Murcia ha celebrado unas jornadas que, bajo el título «Jornada de Autodefensa Personal Sanitario» e impartidas por agentes especializados de la Guardia Civil, en el Pabellón Deportivo Príncipe de Asturias de Murcia, se han convertido en una iniciativa pionera con la que se pretende poner a disposición de las enfermeras y enfermeros herramientas que contribuyan a garantizar su seguridad en el puesto de trabajo.

La formación, dirigida a las colegiadas y colegiados, ha combinado una parte teórica y otra práctica. Durante la sesión, los participantes han aprendido a identificar conductas de riesgo, gestionar las emociones en situaciones de tensión y aplicar técnicas básicas de autoprotección adaptadas al ámbito sanitario. Los agentes han ofrecido estrategias sencillas para reaccionar con calma, mantener el control y protegerse físicamente ante una agresión.

Según los datos del Observatorio de Agresiones del Consejo General de Enfermería, así como el Ministerio de Sanidad, confirman que no se ha producido ningún descenso de las agresiones en la región de Murcia ni en el resto del país. En 2024 se registraron 16.558 agresiones a profesionales del Sistema Nacional de Salud en España, la cifra más alta desde que hay registros, de las cuales 26,68 % afectaron a enfermeras.

Ampliar

En la región, los casos de agresiones a profesionales sanitarios aumentaron un 27% respecto a 2023, alcanzando los 778 incidentes, de los cuales 178 correspondieron a enfermeras, un 7,8 % más que el año anterior. En Atención Especializada, las enfermeras fueron el colectivo más agredido (32,47 % del total), y en Atención Primaria, aunque los médicos concentran más denuncias, las agresiones físicas son más frecuentes entre el personal de enfermería.

La mayoría de las agresiones sufridas por las enfermeras son de carácter verbal e incluyen insultos, amenazas de muerte o coacciones con objetos. El 10% de los casos llega a convertirse en agresión física, según ha señalado la presidenta del Colegio, Amelia Corominas.

Según los datos oficiales, entre las principales causas de las agresiones a los profesionales de enfermería destacan el estado o condición del propio paciente y el desacuerdo con la atención recibida. En el ámbito hospitalario, estos factores representan el 41,8% y el 15,1% de los casos respectivamente. En Atención Primaria, las situaciones más comunes están relacionadas con la exigencia de pruebas complementarias o medicación (17, 5%), la demanda de atención inmediata (17,2%) y, en tercer lugar, el estado o condición del usuario (14, 3%). En ambos niveles asistenciales, las agresiones suelen estar motivadas por la incomprensión o el incumplimiento de las normas del centro, así como por la frustración del paciente.

Es necesario denunciar

La presienta del Colegio, Amelia Corominas destacó la importancia de romper el silencio y denunciar cada agresión, recordando que el Colegio de Enfermería ofrece acompañamiento jurídico y psicológico a quienes se enfrentan a este tipo de situaciones. Subrayó además el valor de herramientas como AlertCops, la aplicación de la Guardia Civil y la Policía Nacional que permite pedir ayuda inmediata en caso de amenaza.

«Las agresiones, especialmente las verbales, se han normalizado, y eso es algo muy preocupante», explicó la presidenta. «Los sanitarios viven a diario momentos de tensión y estrés, pero son capaces de mantener la calma y seguir cuidando. Lo que no puede normalizarse es que se les falte al respeto o se les agreda. Por eso es tan importante educar en valores y respeto desde la base».

Puntualizó la responsable de la institución colegial que «es muy triste y frustrante tener que ofrecer este tipo de formación porque el profesional de Enfermería no debería tener que aprender a defenderse para poder ejercer su trabajo. Pero la realidad es que cada vez hay más casos, y muchos compañeros y compañeras tienen miedo incluso a denunciar».

La presidenta hizo una llamada de atención a la ciudadanía, recordando que la agresión a un sanitario es un delito que puede conllevar detención de hasta 48 horas e incluso calificarse como delito de odio. «El respeto a quienes cuidan debería ser un valor incuestionable», concluyó Corominas. «Nuestro compromiso es seguir promoviendo campañas de concienciación, programas de prevención y medidas que anticipen situaciones de violencia. Porque cuidar también significa proteger a quienes cuidan».

Con este tipo de acciones, el Colegio Oficial de Enfermería de la Región de Murcia reafirma su compromiso con la seguridad, la dignidad y el bienestar de los profesionales, y aboga por una tolerancia cero frente a cualquier forma de violencia en los entornos sanitarios.

Esta iniciativa ha contado con el apoyo de la Delegación del Gobierno y la colaboración de la concejalía de Salud y Bienestar Social del Ayuntamiento de Murcia. Los agentes instructores calificaron como «un honor» participar en la formación, y destacaron la implicación y predisposición de los profesionales enfermeros.

Temas

Colegio Oficial de Enfermería de Murcia