Vuelve a Murcia la carrera solidaria de la Fundación Ronald McDonald con una nueva edición y el impulso de CaixaBank La prueba incluirá tres modalidades principales: una carrera absoluta, una marcha familiar y una carrera infantil no competitiva

CaixaBank, junto al Ayuntamiento de Murcia y la Fundación Infantil Ronald McDonald, ha presentado esta miércoles la cuarta edición de la carrera solidaria organizada por la Sala Familiar que esta fundación tiene en el Hospital Clínico Universitario Virgen de la Arrixaca. La competición, que se celebrará el próximo 25 de enero, tiene como objetivo recaudar fondos y dar mayor visibilidad a la labor que desarrolla la Sala Familiar Ronald McDonald.

Este encuentro deportivo y familiar, ya consolidado como una iniciativa clave en la Región de Murcia, reafirma el compromiso de las entidades organizadoras con el bienestar social y el acompañamiento emocional de las familias con menores hospitalizados. La Sala Familiar, concebida como un 'hogar fuera del hogar', ofrece un espacio de descanso, apoyo y acompañamiento para que padres y madres puedan permanecer cerca de sus hijos durante el proceso de hospitalización.

La carrera solidaria contará con tres modalidades principales para adaptarse a todos los participantes y fomentar la participación de familias, deportistas y niños: una carrera absoluta de 5 kilometros, destinada a quienes buscan un reto deportivo, una marcha familiar que permite disfrutar del recorrido de manera más relajada y en grupo, y una carrera infantil no competitiva, diseñada para los más pequeños, promoviendo hábitos saludables y valores de solidaridad desde la infancia. Todas las modalidades recorrerán distintos tramos del centro de Murcia, con salida y llegada en la avenida de la Libertad, convirtiendo la ciudad en un punto de encuentro de deporte y solidaridad.

La presentación oficial se ha llevado a cabo en el edificio corporativo de CaixaBank en Murcia y ha contado con la participación de la directora territorial de CaixaBank en la Comunidad Valenciana y Región de Murcia, Olga García; del concejal de Deportes del Ayuntamiento de Murcia, Miguel Ángel Noguera; de la coordinadora de la Sala Familiar de la Fundación Infantil Ronald McDonald de Murcia, Eva Conesa; y del director gerente del Hospital Clínico Universitario Virgen de la Arrixaca, Amancio Marín.

Durante su intervención, la directora territorial de CaixaBank ha señalado que «para CaixaBank, impulsar esta carrera significa reforzar nuestro compromiso con las familias murcianas, especialmente con aquellas que atraviesan momentos difíciles, y creemos firmemente que nuestra misión social debe traducirse en hechos, por lo que apoyar la labor de la Sala Familiar Ronald McDonald es una manera directa de estar al lado de quienes más lo necesitan».

«Esta carrera, en la que CaixaBank es patrocinadora desde su creación, es un ejemplo de cómo la unión entre instituciones, ciudadanía y tejido social puede generar un impacto positivo real, y la solidaridad que se vive en esta carrera demuestra que la sociedad murciana sabe responder con empatía y compromiso», ha añadido García.

Por su parte, la coordinadora de la Sala Familiar Ronald McDonald ha destacado que «la cuarta carrera solidaria que organizamos este año, coincide con el quinto aniversario de la apertura de la Sala Familiar y la llegada de la primera familia a la Fundación Infantil Ronald McDonald, por lo que nos sentimos realmente agradecidos a todas las empresas comprometidas que colaboración con la Fundación, cómo es el caso de CaixaBank que patrocina el Dorsal CERO en esta competición y nos ayudan a ayudar cada vez a más familias murcianas».

El concejal de Deportes del Ayuntamiento de Murcia ha subrayado que «esta carrera es ya una cita imprescindible para nuestra ciudad, un ejemplo de cómo el deporte puede convertirse en motor de solidaridad y, como no podía ser de otra manera, desde el Ayuntamiento seguimos apostando por iniciativas que combinan actividad física, valores sociales y apoyo a quienes más lo necesitan».

Durante el acto, el director gerente del Hospital Clínico Universitario Virgen de la Arrixaca ha manifestado que «seguiremos apoyando a la Fundación Ronald McDonald en nuestro propósito común de humanizar la atención sanitaria del H. Infantil Arrixaca».

«Al paciente pediátrico se le debe asistir en la unidad que forma con su núcleo familiar: niño y padres. Y en ese sentido la Fundación es fundamental para la mejor calidad de nuestra Servicio de Pediatría»

Con su implicación, CaixaBank refuerza su compromiso con la salud infantil y el bienestar social, impulsando iniciativas que contribuyen a mejorar la calidad de vida de los más pequeños y de sus familias. La colaboración con la Fundación Infantil Ronald McDonald es un ejemplo de la importancia del trabajo conjunto para afrontar retos sociales y apoyar proyectos que generan un impacto directo en la comunidad.

Las entidades organizadoras han anunciado que las inscripciones para participar ya están disponibles en Babelspor.com. Además, se habilitará un «dorsal 0», patrocinado un año más por CaixaBank, destinado a aquellas personas que deseen colaborar con la causa aunque no puedan participar presencialmente.

La Sala Familiar Ronald McDonald de Murcia, situada en el Hospital Virgen de la Arrixaca, cuenta con 160 metros cuadrados distribuidos en cocina y comedor, sala de descanso, zona de estar, duchas, taquillas y un área de actividades y juego para los hermanos de los menores ingresados. Su objetivo es proporcionar un espacio acogedor, funcional y cercano para que las familias puedan mantenerse unidas durante el proceso de hospitalización.

