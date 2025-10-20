Los vecinos de Vistabella, en Murcia, se echan a la calle para protestar: exigen un barrio «más verde, limpio y seguro» El jueves convocan una marcha, que pretende terminar en La Glorieta, para demandar más presencia policial, refuerzo de la limpieza y mejoras en parques y jardines

Lázaro Giménez Lunes, 20 de octubre 2025, 18:26

Los vecinos del barrio de Vistabella, en Murcia, exigirán mejoras «urgentes» en esta zona el próximo jueves en una manifestación que han convocado con el lema «Vistabella: por un barrio +verde +limpio +seguro». A través de un comunicado, estos vecinos se quejan de que durante los últimos años, se ha producido una creciente «dejadez institucional que ha deteriorado la calidad de vida en uno de los barrios más históricos de la ciudad. «Vistabella siempre ha sido un lugar agradable para vivir, pero ahora se sienten olvidados», añaden en ese escrito en el que reclaman un barrio «cuidado, seguro y digno para las familias».

Entre los principales problemas que motivan esta movilización, los vecinos destacan la presencia de aparcacoches irregulares y hurtos frecuentes, la escasa iluminación en algunos puntos del barrio, así como la basura acumulada en plazas, arcos y jardines. A ello suman el deterioro del mobiliario urbano, con bancos rotos, grafitis y parterres abandonados.

Los vecinos llevan tiempo denunciando las situaciones que enfrentan en su día a día: roturas de lunas de vehículos, robos a la fuerza en casas y en la vía pública, peleas violentas entre aparcacoches y problemas de limpieza y salubridad; sobre todo por las basuras del mercado de los jueves, la proliferación de ratas y mosquitos y la suciedad generada por las palomas, entre otras. A eso añaden que «nunca habíamos visto los parterres y jardines tan abandonados como ahora», en palabras del presidente de la Asociación Vecinal de Vistabella, Nacho Álvarez Castellanos.

También desde este colectivo apunta que se ha alertado a las diferentes instituciones públicas y cuerpos policiales, sin que la situación haya mejorado. En julio, detalla Álvarez Castellanos, se reunieron con Policía Nacional y Policía Local para abordar esta cuestión: «Se comprometieron a incrementar los efectivos. Se hace así en momentos puntuales, cuando salimos a quejarnos, pero luego no se ven el resto del año», se queja.

El movimiento vecinal recuerda además la situación de la iglesia de Vistabella, cuya fachada presenta desprendimientos, y la degradación del entorno de La Fica, usada casi exclusivamente para macroeventos. «Nos sentimos discriminados, todas las inversiones se quedan en el centro mientras los barrios quedamos relegados», denuncia Álvarez-Castellanos..

La manifestación partirá desde el barrio de Vistabella y finalizará frente al Ayuntamiento de Murcia, donde se leerá un manifiesto con las principales sus reivindicaciones: incrementar la presencia policial para mejorar la seguridad; reforzar la limpieza y el mantenimiento de calles, plazas y mobiliario urbano; recuperar y embellecer las zonas verdes y los espacios infantiles; fomentar la convivencia y el bienestar animal; y apostar por una renovación urbana respetuosa con el patrimonio histórico del barrio.

La marcha partirá a las 18:00 horas desde Vistabella para acabar frente al Ayuntamiento de Murcia, en La Glorieta, donde se leerá un manifiesto.

