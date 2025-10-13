Los vecinos de Murcia logran que el trono de San Basilio no salga del barrio La pieza, que permanecía almacenada en un bajo de alquiler en el carril de las Palmeras e iba a ser trasladada a Los Garres, vuelve a la parroquia

Gema Escobar Lunes, 13 de octubre 2025, 23:47

El trono de la imagen de San Basilio el Grande volvió este sábado a su parroquia después de abandonar las instalaciones del local que ... tanto la estructura procesional como cuatro colectivos sociales del barrio usaban como sede fija en el carril de las Palmeras, y cuyo contrato de alquiler, suscrito entre el Ayuntamiento de Murcia y la propiedad del bajo, llegaba a su fin el pasado 30 de septiembre. Junto al trono de la parroquia, han compartido este espacio la Asociación de Vecinos de San Basilio, la de Consumidores y Usuarios, el Club de Petanca Las Palomas y el Club Juvenil Puertas de Castilla, en una ubicación ahora ya semivacía y que en el año 2000 se planteó como alternativa para los colectivos, mientras se terminaban las obras del actual centro cultural Puertas de Castilla, en la avenida Miguel de Cervantes.

Con esta reubicación en la parroquia de San Basilio el Grande, «se cumple la reivindicación de que el trono no saliera del barrio», explica al respecto José Burruezo, presidente de la Junta de Distrito Norte, quien hace tres semanas anunció que la base procesional sería guardada en unas instalaciones que la Archicofradía de la Sangre tiene en la pedanía de Los Garres. «Agradecemos a los 'coloraos' su predisposición, pero las medidas [del trono] dan para guardarlo en la parroquia», precisó este sábado Burruezo. Sin embargo, ha sido necesario «desmontar las varas» del trono para que pudiera entrar finalmente en el templo, añadió. Reunión con López-Briones El club juvenil es una de las agrupaciones «más dinámicas» del barrio, tal como reconocen desde otros colectivos y la propia Junta de Distrito. Su presidente, Raúl González, se mostró ayer optimista con la reunión que tendrá esta semana con la concejala de Talento Joven y Espacios Públicos, Sofía López-Briones, con la que prevé hablar de los proyectos en marcha. La reubicación de su actividad le preocupa, pero confía en las alternativas que expongan desde el Consistorio.

