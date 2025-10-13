La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

La Policía Local supervisó este sábado el traslado del trono. Junta de Distrito

Los vecinos de Murcia logran que el trono de San Basilio no salga del barrio

La pieza, que permanecía almacenada en un bajo de alquiler en el carril de las Palmeras e iba a ser trasladada a Los Garres, vuelve a la parroquia

Gema Escobar

Gema Escobar

Lunes, 13 de octubre 2025, 23:47

El trono de la imagen de San Basilio el Grande volvió este sábado a su parroquia después de abandonar las instalaciones del local que ... tanto la estructura procesional como cuatro colectivos sociales del barrio usaban como sede fija en el carril de las Palmeras, y cuyo contrato de alquiler, suscrito entre el Ayuntamiento de Murcia y la propiedad del bajo, llegaba a su fin el pasado 30 de septiembre. Junto al trono de la parroquia, han compartido este espacio la Asociación de Vecinos de San Basilio, la de Consumidores y Usuarios, el Club de Petanca Las Palomas y el Club Juvenil Puertas de Castilla, en una ubicación ahora ya semivacía y que en el año 2000 se planteó como alternativa para los colectivos, mientras se terminaban las obras del actual centro cultural Puertas de Castilla, en la avenida Miguel de Cervantes.

