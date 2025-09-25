Polémica en Murcia ante el cierre y traslado de la sede de tres asociaciones de San Basilio

Dos versiones encontradas y una realidad incuestionable: antes del próximo martes, 30 de septiembre, tres colectivos de San Basilio, el trono parroquial, una asociación de ... consumidores y el despacho de la Reina de la Huerta de la zona tendrán que dejar la sede que los ha albergado, durante los últimos 25 años, tras la finalización del contrato de arrendamiento que el Ayuntamiento de Murcia tiene suscrito con la propiedad del local, ubicado en el carril de las Palmeras. Para la Asociación de Vecinos de San Basilio, el Club de Petanca Las Palomas y el Club Juvenil Puertas de Castilla, se trata de un «desalojo» sin paliativos que causará un «grave daño social» a la participación ciudadana en la zona. Así lo indicaba ayer a LA VERDAD el presidente de la asociación vecinal, Carmelo González, quien añadió que en dos ocasiones –una en agosto y otra en septiembre– ha remitido a la alcaldía del popular José Ballesta dos escritos, en los que solicita la marcha atrás en la medida. «Nos echan a la calle», lamentó ayer González, presidente también del centro de mayores del barrio y exconcejal socialista en el Consistorio murciano.

De traslado, y no de desalojo, habló en contraposición José Burruezo, presidente de la Junta de Distrito Norte que engloba los barrios de San Andrés, San Antón, El Ranero y San Basilio. Burruezo, interlocutor designado por el Consistorio en esta crónica de desencuentros, afirmó que «las asociaciones son conocedoras del fin del contrato de alquiler desde enero de este año», y garantizó que el traslado de su actividad al centro cultural Puertas de Castilla es «una mejora para ellos en accesibilidad y servicios». En cuanto al trono parroquial, explicó el pedáneo del Distrito Norte que la Archicofradía de la Sangre, los Coloraos, se hará cargo de él en sus instalaciones de Los Garres, mientras que los enseres del club de petanca se guardarán, «con toda probabilidad», en los bajos de la Pérgola de San Basilio. «No intentamos echar a nadie a la calle; mi apoyo a los colectivos es incondicional, y más en un barrio en el que son tan representativos».

Arrendamiento «transitorio»

Corría el año 2000 y las obras del actual Puertas de Castilla, iniciadas en 1998 y siendo Miguel Ángel Cámara alcalde de Murcia, no habían llegado a su ecuador. Fue entonces cuando el Ayuntamiento decidió alquilar el local del carril de las Palmeras, «en el que consta» su carácter transitorio, tal como matizó el presidente de la Junta de Distrito Norte. En este sentido, Burruezo aseguró desconocer por qué se mantuvo la relación contractual una vez finalizada la actuación, al igual que explicó que la periodicidad de las prórrogas en el contrato fue inicialmente de cinco años, posteriormente de dos y, desde el año pasado, de solo una anualidad.

Para Carmelo González, las instalaciones del Puertas de Castilla no reúnen las condiciones de espacio y horario necesarias para que no se resientan los colectivos afectados por el cierre. Burruezo, por su parte, aunque reconoció la gran demanda de acogida de actividades que recibe anualmente el centro cultural de la avenida Miguel de Cervantes, indicó que las instalaciones podrán dar respuesta a las asociaciones.

Quiso mostrar su apoyo a los colectivos de San Basilio el grupo municipal socialista, y lo hizo por boca de la edil Esther Nevado mediante un comunicado, en el que no dudó en calificar el anunciado cierre de «desahucio». La socialista considera que «El PP se excusa en el precio de los alquileres», cuando lo que prefiere es «'show', confeti y circo antes que proporcionar un espacio de participación social».