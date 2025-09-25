La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Miembros del Club Juvenil, reunidos ayer en el local del carril de las Palmeras para probar el juego japonés de peonzas Beyblade X. Vicente Vicéns/ AGM

Polémica en Murcia ante el cierre y traslado de la sede de tres asociaciones de San Basilio

Los colectivos denuncian un «desalojo» tras 25 años y el Consistorio garantiza que la reubicación en el Puertas de Castilla supondrá «una mejora»

Gema Escobar

Gema Escobar

Jueves, 25 de septiembre 2025, 01:24

Dos versiones encontradas y una realidad incuestionable: antes del próximo martes, 30 de septiembre, tres colectivos de San Basilio, el trono parroquial, una asociación de ... consumidores y el despacho de la Reina de la Huerta de la zona tendrán que dejar la sede que los ha albergado, durante los últimos 25 años, tras la finalización del contrato de arrendamiento que el Ayuntamiento de Murcia tiene suscrito con la propiedad del local, ubicado en el carril de las Palmeras. Para la Asociación de Vecinos de San Basilio, el Club de Petanca Las Palomas y el Club Juvenil Puertas de Castilla, se trata de un «desalojo» sin paliativos que causará un «grave daño social» a la participación ciudadana en la zona. Así lo indicaba ayer a LA VERDAD el presidente de la asociación vecinal, Carmelo González, quien añadió que en dos ocasiones –una en agosto y otra en septiembre– ha remitido a la alcaldía del popular José Ballesta dos escritos, en los que solicita la marcha atrás en la medida. «Nos echan a la calle», lamentó ayer González, presidente también del centro de mayores del barrio y exconcejal socialista en el Consistorio murciano.

